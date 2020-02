RTL Klub vagy TV2 - ki lett a vasárnap győztese?

Ha szarkasztikusak akarunk lenni, akkor azt mondhatjuk, hogy a vasárnap igazi win-win helyzetet teremtett, amit az is igazol, hogy mindkét csatorna kiadhatta a győzelmi jelentését. Az RTL Klub és a TV2 is azt üzente, hogy a nézők őket választották, és a helyzet furcsasága, hogy mindkét állítás igaz.

Az RTL Klub közleménye szerint „A hazai tévénézők túlnyomó többsége továbbra is úgy döntött, hogy az Álarcos énekest választja vasárnap esti szórakozásként. A népszerű showműsor magabiztosan nyerte a sávját.” Ha megnézzük a nézettségi adatokat, akkor igazat kell adnunk a csatornának, hiszen vasárnap mind a kereskedelmi célcsoportban, mind a teljes népesség esetében a hét legnézettebb műsora az Álarcos énekes lett. Az RTL-es műsor a 18-49-es korosztályban a tévé előtt ülők 23,6 százalékát, míg a 4 évesnél idősebbek esetében a 22,5 százalékát érdekelte. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a teljes népességben az 1 milliós nézőszám felett tudott maradni, ami ugyan az egy héttel korábbiaktól jócskán elmarad, de így is messze a legmagasabb nézőszámmal büszkélkedhetett a zenés showműsor. Mint írták, az RTL Klub szuperprodukciója (a kereskedelmileg fontos célcsoportban, 18-49 évesek között) 23,6 % közönségaránnyal szerepelt, míg a versenytárs abban az idősávban, mikor mindkét műsor futott 14,9 % SHR-rel került adásba. Így az Álarcos énekes megnyerte az idősávját.

A TV2 mégsem kell, hogy szomorkodjon, az ő műsoruk ugyanis korábban kezdődött, és jóval később ért véget, mint az RTL-é. Ráadásul, amint véget ért az RTL-es műsor, sokan váltottak a Nicsak, ki vagyok? – a rejtélyek színpada – című műsorra. Így a TV2 is győzelmet kommunikálhat, mint írták, show mindhárom fontos célcsoportban nyerte az idősávját. Vasárnap mind az egész napot, mind a főműsoridőt tekintve a TV2 volt a legnézettebb csatorna mindhárom fő célcsoportban (A18-59, A18-49, A4+).

A jelmezek kicsit olcsóbb kivitelűek, de így is szerették a TV2 műsorát (Fotó: TV2) A jelmezek kicsit olcsóbb kivitelűek, de így is szerették a TV2 műsorát (Fotó: TV2)

A TV2 csoport ráadásul egy eddig nem használt promóciós eszközt is bevetett, ami minden bizonnyal növelte a vezércsatorna nézettségét. A Nicsak, ki vagyok? első 35 perce ugyanis rendhagyó módon szimultán tíz csatornán volt látható, annak érdekében, hogy az új műsor minél több nézőhöz eljuthasson. Ezen "simulcast" idősáv együttes közönségaránya a tíz csatornát figyelembe véve 21,4 százalék volt (A18-59). Az már kevésbé volt meglepő, hogy korábbi RTL-es sztárt is bevetett a TV2, az egyik leleplezett szereplő ugyanis a Barátok közt Berényi Miklósának szerepétől a közelmúltban elbúcsúzott, Szőke Zoltán volt. A múlt héten azt jósoltuk, hogy a Nicsak, ki vagyok számára az indulásnál az egyhetes késés akár végzetes is lehet, az első adás azonban rácáfolt az előrejelzésünkre. Ezután viszont az RTL Klub került lépéskényszerbe, érdekes lesz, hogy megelégednek-e azzal, hogy az este első részét hozzák, vagy ők is megpróbálják kihúzni a műsoridőt, és azzal felülkerekedni a TV2-es műsoron.

A TV2 egyébként a vasárnap mellett több hétköznapot is megnyert a konkurencia által leginkább favorizált 19-49 évesek körében, a 19-23 óra közötti főműsoridős sávban. A sikerük hátterében két dolog áll, egyrészt az Exatlon folyamatosan jól teljesít, és miután véget ér a Drága örökösök, a TV2 közönségaránya megugrik. Ahhoz azonban, hogy a négyórás időszakok átlagában jobban legyenek, még egy dolog kellett, ez pedig a Mintaapák egyre javuló eredménye. A TV2 napi sorozata ugyanis, ha lassan is, de egyre magasabb közönségarányt ér el, ezáltal pedig a későbbi időszakban egyre kisebb hátrányt kell ledolgozni a csatornának. A tapasztalatok szerint ez a mögöttünk hagyott héten négy alkalommal is sikerült.

A 7. héten a 18-49-es korcsoportban főműsoridőben (19-23 óra között) így az a helyzet állt elő, hogy a heti átlagokat összevetve a TV2 lett a győztes. A csatorna ugyanis az öt megnyert este mellett 14,5 százalékos közönségarányt ért el, míg az RTL Klub csak 14,2 százalékost. Tavaly nyáron is voltak olyan hetek, amikor az RTL Klub üldözte a TV2-t, de akkor ismétlések versenyeztek, így 2018-ig kell visszamenni az időben, ekkor fordult elő utoljára, hogy friss tartalmakkal is le tudta heti szinten győzni a TV2 az RTL Klubot.

A középmezőnyben a Film+ javítani tudott (4,6% SHR), míg a Cool megtartotta az utóbbi hetekben elért szintet. A Viasat3 (2,5% SHR) a Coolt nem tudja utolérni, viszont a sereghajtó Duna TV-vel (1,3% SHR) szemben megnyugtató az előnye.