Simicska Lajos utolsó cége egyre veszteségesebb, de azért vannak tartalékai

Egyelőre úgy tűnik, hogy még mindig nem jött be Simicska Lajosnak a lótenyésztés, ugyanis Orbán Viktor miniszterelnök egykori barátjának és szövetségesének egyetlen megmaradt cége, a Hárskúti Mezőgazdasági Zrt. 2020-ban is veszteséggel zárt.

A beszámolója szerint a cég ugyan 32,9 millió forintról 52,9 millió forintra tudta növelni a bevételét, de a 2019-es 64,6 millió forintos negatív eredmény után 2020-ban már 76,6 millió forintos veszteséget könyvelhetett el a Fidesz egykori pénztárosa, a néhai APEH volt elnöke és a Közgép egykori tulajdonosa. A Hárskúti Zrt. többségi tulajdonosa Simicska Lajos felesége, Pusztai Zsuzsanna, de a milliárdos üzletembernek is van 49 százalékos tulajdoni aránya.

A gazdálkodás rövid távú finanszírozása nem megfelelően biztosított

- olvasható a cég beszámolójában. A saját tőke azonban 1,5 milliárd forint a cégben, így a 76,6 millió forintos veszteséget azért kibírja.

A Fidesz volt pénztárnoka most is milliárdos: Orbán Viktorral való szakítása óta a vagyona 83 milliárdról 27 milliárdra csökkent, így a 100 leggazdagabb magyar listáján már csak a 49. helyre fért fel. Teljes cégbirodalmától megvált, aminek jelentős része aztán Mészáros Lőrinc felcsúti milliárdos körénél landolt. Egyetlen érdekeltsége maradt, a Hárskúti Mezőgazdasági Zrt., ahol juhokat és kecskéket tenyésztenek, de a fő profil már a lótenyésztés. Ez a cég üzemelteti a Faunus Vendégházat is.

Tavaly dupla öröm érte a céget: két pályázatát hirdette ki nyertesnek a Miniszterelnöki Kabinetiroda felügyelete alá tartozó Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ), összesen 8 millió forintot kapott a kormánytól a hárskúti panziója fejlesztésére.