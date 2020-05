Sok játékos ellenzi a Premier League újraindítását

A Daily Mirror angol lap információi szerint akár 50 futballista - klubonként két-három játékos - azon az állásponton van, hogy az intézkedések ellenére sem biztonságos a visszatérés, és edzésre, valamint mérkőzésre sem tartja alkalmasnak a körülményeket. A lap úgy tudja: a klubok most attól tartanak, hogy ezeknek a játékosoknak a félelme és távolmaradása rendkívül megnehezíti az újrakezdést a PL-ben.

