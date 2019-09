Százmilliárd forint ment ki: népszerű az NHP-s lízing

Fejlődési lehetőséget nyújt a magyar cégek, elsősorban kis- és középvállalkozások számára a Magyar Nemzeti Bank kedvezményes és végig rögzített kamatozású NHP Fix programja. Ennek keretében az érintett vállalkozások olcsó finanszírozást vehetnek igénybe a beruházásaikhoz, például lízingkonstrukciók segítségével szerezhetnek be gépeket, termelő eszközöket, járműveket.



Majdnem 100 milliárdnál tart a lízingpiac

A Magyar Lízingszövetség összefoglalója szerint az NHP Fix programban népszerűek a lízingkonstrukciók. A hivatalos adatok szerint ugyanis januártól augusztus elejéig több mint hétezer vállalkozás kötött NHP Fix-szerződést 219 milliárd forint értékben, ennek 44 százalékát adták a lízingügyletek, azaz közel 100 milliárd forint értékű a lízingpiac részesedése a programban. Ez egyben mutatja azt is, hogy a lízing milyen fontos szerepet játszik a kisebb méretű cégek beruházásai finanszírozásában.

Tóth Zoltán, a Magyar Lízingszövetség főtitkára elmondta: „A lízingpiacon belül a nehézgépjárművek beszerzésére az idei első félévben kihelyezett összeg 15 százaléka köthető az NHP Fix programhoz. A termelő eszközök lízingfinanszírozásában 20 százalékos az NHP Fix részesedése, az építőgépeknél pedig 36 százalékot ért el. Az agrárlízing területén a legjelentősebb az NHP Fix-konstrukciók aránya, itt 75 százalékos részesedésről beszélhetünk.”

A szakember utalt arra is, hogy a beruházások jelentős bővülést mutatnak az idén. A hivatalos adatok szerint az első félévben 19 százalékos volt a növekedés és 2016 óta minden negyedévben két számjegyű bővülés volt. Ebben a kis- és középvállalkozások fokozódó fejlesztési kedve is szerepet játszik.A Magyar Lízingszövetség tagvállalatai arra számítanak, hogy a magyar vállalkozások, köztük is a kis- és középvállalkozásoknál fennmarad a fejlesztési kedv a jövőben, ehhez segítséget jelentenek az alacsony kamatkörnyezet miatt olcsó és rugalmas lízingkonstrukciók. Emiatt a Magyar Lízingszövetség tagvállalatai arra számítanak, hogy az eszköz- és járműbeszerzésekben a következő 1-2 évben növekedés várható.