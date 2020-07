Százmilliókat buknak az önkormányzatok a boltosoknak adott kedvezményeken, de bevállalták

A ferencvárosi önkormányzat is könnyítést vezetett be: az április 1. és június 30. közötti időszakra halasztást kaptak a bérlők a helyiségbérleti díj megfizetésére. Júliusban aztán úgy döntött a képviselő-testület, hogy a közel 190 vállalkozás felé fennálló, a halasztással érintett bérleti díjból eredő követelés 50 százalékát (ez közel 33 millió forint ) elengedi, míg a fennmaradó 50 százalékot 2021. június 30-ig kell kifizetni.

A bulinegyed körüli botrányok miatt kettős nyomás alá került kerületi önkormányzat a vendéglátóhelyek üzemeltetőit azzal segítette, hogy a teraszok szeptember 15-ig pénteken és szombaton a társasházak közgyűléseinek hozzájárulása nélkül is nyitva tarthatnak éjfélig . Ez természetesen csak azokra vonatkozik, akik közterület-használati engedéllyel rendelkeznek.

A vállalkozók az említett három hónapra esedékes bérleti díjakra – kivéve a járulékos költségeket – 25 százalékos kedvezményt kaphatnak, ha ezt kérik. A kedvezmény nagyobb, de legfeljebb 90 százalékos lehet, ha az árbevétel ezen időszakban 25 százaléknál – középvállalkozások esetén 35 százaléknál – nagyobb mértékben csökkent az előző naptári év azonos időszakához képest. Itt is feltétel ugyanakkor, hogy a bérlő átlagos állományi létszáma június 30.-án legfeljebb 10 százalékkal volt alacsonyabb, mint február utolsó napján.

A középvállalkozások számára is lehetőség van a bérleti díj csökkentésére, ha árbevételük 33 százalékkal csökkent az előz év azonos időszakához képest. További feltétel, hogy kevesebb, mint 10 százalékát küldték el a február végi dolgozói létszámuknak.

Elmondták még, hogy a koronavírus-járvány miatt a Fővárosi Közgyűlés június 24-én módosította a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérleti díjára vonatkozó szabályokat. Díjkedvezményeket vezetett be június 27-től, ezekben civil szervezetek, a kis- és középvállalkozások részesülhetnek. Elengedték a március 1. és június 30. közötti bérleti díj 25 százalékát, a bérleti díjra pedig 12 hónapos kamatmentes részletfizetést lehet kérni. Ha a bérlő bizonyítja, hogy árbevétele az előző év ugyanezen időszakához képest több mint 25 százalékkal csökkent, akkor a bérleti díj csökkentése 90 százalékos is lehet.

„A Fővárosi Önkormányzat a nem lakás célú ingatlanok jelenlegi nyilvános pályáztatási bérbeadási rendszerének átdolgozását nem tervezi, eladásokat is csak a korábbi évekhez hasonló nagyságrendben, az elfogadott költségvetési értékesítési bevételhez mérten tervez." – fűzték hozzá, amikor azt kérdeztük, hogy terveznek-e sürgős ingatlanértékesítést vagy az egész bérleti rendszer átalakítását.

A többi kedvezmény a kérelmek és rendeleti feltételek igazolása függvényében egyelőre csak nagyságrendileg, mintegy 100 millió forintra becsülhető – fogalmaztak lapunk kérdésére július elején. Ez a szám az elhúzódó bizonytalanság és a továbbra is kevés hazai és csak nyomokban előforduló külföldi vásárló miatt jóval nagyobb is lehet.

Ha végig sétálunk a pesti belváros főútvonalain, igen gyakran látunk friss plakátot a portálokon: mindegyik azt jelzi, hogy szabadulna a bérlő az üzlettől , mert vélhetően nem éri meg neki. Pontos adatokkal augusztus elején-közepén rendelkeznek majd az önkormányzatok arról, hogy mennyien dobták be a törölközőt a járvány miatti forgalomcsökkenés vagy teljes elmaradás nyomán. A vállalkozók kérhettek kedvezményeket, ennek beadási határideje július 31. A kiskereskedelem a második félévtől remél valami javulást , de a jelek szerint a kormány inkább szigorítana, úgyhogy a forgalom bizonyosan nem fog visszapattanni.

