Szingapúri cég veszi meg a MET 20 százalékát

A szingapúri tőzsdén jegyzett Keppel Infrastructure Holdings Pte Ltd. svájci leánycége 53 millió eurót fizet a MET egyötödnyi pakettjéért. Az energetikai társaság addigi tulajdonosait – köztük Garancsi Istvánt és a Molt – tavaly vásárolta ki a Lakatos Benjamin vezette menedzsment.

A svájci központú MET Csoport tevékenysége kiterjed a földgáz-, az áram- és a kőolajpiacra is. Leányvállalatai révén 15 országban van jelen, 22 nemzetközi kereskedelmi ponton és 26 ország gázpiacán aktív. A MET Csoport konszolidált árbevétele 2018-ban 10,72 milliárd euró volt, amelynek 96 százaléka nemzetközi piacokon folytatott tevékenységből származik.

A Keppel Corporation több ágazatban tevékenykedő vállalat, amely a fenntartható urbanizáció területén kínál megoldásokat, összhangban az energia, a tiszta környezet, a minőségi városi terek, valamint az összekapcsoltság iránti egyre növekvő globális igényekkel – olvasható a tranzakcióról kiadott közleményében. A Keppel Corporation kizárólagos tulajdonában álló Keppel Infrastructure – energiainfrastruktúra üzletágának szingapúri integrált földgáz- és áramszolgáltatói tevékenységére alapozva – versenyképes energetikai megoldásokat és szolgáltatásokat kínál.

A Keppel 9 milliárd dolláros piaci kapitalizációja nagyobb, mint a Molé, utóbbi a mai árfolyamon 2337 milliárd forint. A most ötfős igazgatóságba két tagot delegálnak majd az új tulajdonosok. Az ügylet zárására várhatóan 2020 elején kerül sor, ahhoz még versenyhatósági jóváhagyások szükségesek, egyebek mellett az Európai Bizottságé és Ukrajnáé.

A MET Csoportba való stratégiai befektetésünk egyben a dinamikus európai energiapiacra való belépésünket is jelenti – jelentette ki OngTiongGuan, a Keppel Infrastructure vezérigazgatója a tranzakció kapcsán. A MET Csoport teljes energetikai értékláncra kiterjedő integrált stratégiája jól illeszkedik a Keppel Infrastructure stratégiai elképzeléseihez. Szerepvállalásukkal egyrészt pozíciókat szerezhetnek az energiaipar olyan, növekedésben lévő területein, ahol a MET Csoport most is aktív, másrészt erre a jelenlétre építve közösen vizsgálhatjuk a befektetési célpontnak alkalmas régiós energiainfrastruktúra-projekteket.

"Nagy büszkeséggel és örömmel üdvözlöm a Keppel Infrastructure-t befektetőként és stratégiai partnerként Európában. A tranzakció révén közösen valósíthatjuk meg a MET Csoport arra irányuló stratégiáját, hogy az európai energiapiac konszolidációjának vezető szereplői legyünk, és együtt kereshetünk további lehetőségeket” – mondta Lakatos Benjamin, a MET Csoport vezérigazgatója.

A MET Csoport 2018 júniusában vette meg a legnagyobb hazai gázszolgáltató, a Tigáz Földgázelsoztó Zrt. részvényeinek 98,99 százalékát, majd ez év júliusában az Opus Global Befektetési Alapkezelő Zrt. (korábbi nevén: Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt.) által menedzselt Status Energy Magántőkealap leányvállalata, a Status Energy Kft. tőkeemelés révén 49,57 százalékos közvetett részesedést szerzett a Tigázban. Az alapkezelőt magánszemélyként 53 százalékban Mészáros Lőrinc, 47 százalékban pedig az Opus Global Nyrt. tulajdonolja. Stratégiája szerint a 10 milliárd forintos jegyzett tőkével indított Status Energy az energiaszektor termelő- és szolgáltató vállalataiba fektet be. A Magyar Nemzeti Bank által idén júliusban elindított növekedési kötvényprogramban a Tigáz is szándékozik hitelviszonyt megtestesítő papírokat kibocsátani, de hogy milyen összegben, azt még nem hozta nyilvánosságra.

Magyar üzletemberek egyébként előszeretettel üzletelnek Szingapúrban. Például az OTP Bank elnök-vezérigazgatója, egyúttal a Mol igazgatósági tagja és alelnöke közvetett tulajdonában van egy szingapúri alap, a Sertorius Global Opportunities Fund, amely szeptemberben értékesített összesen 20 ezer Mol-kötvényt közel 22 millió euróért.