Tarolt a Drága örökösök

Augusztus 12-én az addigi ismétlések helyett "őszi üzemmódba" váltott az RTL Klub, legalább is abból a szempontból, hogy az addig futó Mi kis falunk helyett elindították a Drága örökösök második évadát. Az új részek is abszolút közönségkedvencnek bizonyultak, amit mi sem bizonyít jobban, mint az a tény, hogy a kereskedelmi célcsoportban a nézettségi ranglista első öt helyét ez a műsor foglalta el. De nem csak a fiatalok, hanem az idősebbek is nagyon kedvelik, a teljes népesség esetében is a legnézettebb programnak bizonyult.

Az RTL egyébként a korábbi idősávban is remekelt, a Fókusz is remekül teljesített a 18-49 évesek körében, az idősávját ez a műsor is rendre megnyerte. Sőt a Drága örökösöket követő Barátok közt is javított az egy héttel korábbi számaihoz képest. Más kérdés, hogy a csatorna indulása óta színen lévő szappanopera utolsó egy-két éve messze elmaradt a hőskortól, és a csatorna hiába próbálta, nem igazán tudta felrázni a sorozatot. Így logikusnak tűnik az a döntés, hogy a legértékesebb idősávból átteszik új időpontba. A SorozatWiki információi szerint szeptember 2-től késő délután és késő este lesz látható a Barátok közt az RTL Klubon. A friss részek elsőként hétköznap délutánonként negyed 6 körül, az RTL Híradó előtt kerülnek képernyőre. Ezeket az epizódokat azonban késő este, negyed 11 körül is levetítik. Így vélhetőleg a sorozat idősebb és fiatalabb rajongóit is el tudják érni, viszont a hirdetések számára sokkal fontosabb időszakban olyan programot tudnak adni, ami több embert érhet el.

A délutáni időszakban a TV2 is készül egy újdonsággal, a csatornán ugyanis augusztus 30-án, 117 epizód után befejeződik a TV2 mexikói szériája, a Szerelmem, Ramón. A helyére egy új, szintén mexikói sorozat, a Veronica kerül műsorba. Az új sorozat 15.40-től lesz látható hétköznapokon, majd a Veronica után a korábban már beharangozott Anya című török sorozatot vetítik. Látva, hogy az RTL Klub által korábban főműsoridőben is adott Megtörve című sorozata hogyan szerepel, látatlanban azt valószínűsítenénk, hogy a TV2-n bemutatandó Anya több nézőt vonz majd.

Egy héttel korábban, írtunk az RTL Klub őszi műsorairól, a csatorna ugyan nem közölte az időbeosztást, ám azt valószínűsítettük, hogy a Fókusz és a Drága örökösök mellett a legfontosabb idősávban az akkor beharangozott Love Island című reality kerül majd. Ezt egyébként a SorozatWiki szerint nekik meg is erősítették a csatornánál, így 9 óra tájban kezdődik majd a társkereső valóságshow.

Visszatérve a múlt heti műsorokra érdemes megemlíteni, hogy az FTC Bajnokok Ligája-meccsét is kifejezetten sokan nézték. A találkozót felfokozott várakozás előzte meg, hiszen az idegenbeli döntetlen után úgy tűnt, a Fradi képes lehet túllépni nagynevű horvát ellenfelén, ám a végeredmény kiábrándító volt. A nézettségi mérések sajátossága miatt egyébként az, hogy a találkozó utolsó félórája a továbbjutás szempontjából gyakorlatilag érdektelen lett, kifejezetten rosszatt tett a számoknak, ám így is 400 ezerhez közelített a nézőszám. A 18-49 évesek körében 12 százalék körüli közönségaránnyal futott a találkozó, és a teljes népességben is közel minden tizedik tévét néző ezt követte.

A 33. hét számait összefoglalva a 18-49-es korcsoportban főműsoridőben (19-23 óra között) az RTL Klub megtartotta az egy hete megugró előnyét, a közönségaránya 13,5 százalék lett. Nem tudott javítani a TV2, amit ezúttal a készülékek előtt ülők 8,3 százaléka követte. A fentiek alapján talán nem nagy meglepetés, hogy mind a hét esti időszakban a fenti célcsoportban és idősávban az RTL Klub nyert. Ismét jól teljesített a F+, ezúttal 5,6 százalékos közönségarányt ért el, ráadásul a fenti célcsoportban vasárnap ismét nagyon közel voltak a TV2-höz. A másik RTL-es kábelcsatorna, a Cool (2,2% SHR) minimálisan visszacsúszott, ahogyan a Viasat3 is veszített a közönségarányából (1,6% SHR). Nem változtak a Duna TV (1,1% SHR) számai, amely szokás szerint a középmezőnyt zárta.