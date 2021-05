Több gyerek született tavaly, ezalól csak Budapest kivétel

forrás: KSH forrás: KSH

Egyre több baba jön világra Magyarországon, olyannyira megállni látszik a születésszámban 2017 óta beállt csökkenő tendencia, hogy 2019-es évhez viszonyítva 2020-ban három százalékkal több, összesen 92.233 baba jött világra Magyarországon. A portál, ahol több szakterületre, így magán nőgyógyász orvosokra is rákereshetünk, azt írja, hogy a növekedés alól egyedül Budapest kivétel, ahol négy százalékkal csökkent a születésszám.

Gyorsult a természetes fogyás Magyarországon

A Központi Statisztikai Hivatal honlapján olvasható, legfrissebb gyorstájékoztató szerint 2021 februárjában 7055 gyermek született, és 11 024-en haltak meg. 2020 februárjához viszonyítva az élveszületések és a halálozások száma közel azonos volt. 4096 pár kötött házasságot, ami az előző év azonos időszakához képest 9,3%-kal kevesebb. A népmozgalmi folyamatokat tekintve az elmúlt tizenkét hónap alatt, azaz 2020. március és 2021. február között a születések száma 1,2, a halálozásoké 13%-kal több, ugyanakkor a házasságoké pedig 3,6%-kal kevesebb volt az egy évvel korábbi, azonos időszakhoz képest.

Az mfor.hu hírportál március végén számolt be arról, hogy gyorsult a természetes fogyás Magyarországon az idei első két hónapban. A cikk kitér arra is, hogy 2021. január–februárban 14 390 gyermek jött világra, ami 762-vel, 5 százalékkal kevesebb a 2020. január–februári születésszámnál. Ezen belül januárban 9,4 százalékkal kevesebb, februárban pedig szinte azonos volt az élveszületések száma 2020 megfelelő hónapjaihoz képest. De a házasságkötési arányszám is csak 4,4 ezrelék volt, 0,2 ezrelékponttal kevesebb 2020 azonos időszakának értékéhez képest.

Egyre több magánklinika várja a kismamákat

A magánszülések száma folyamatosan növekszik, a tavalyi év pedig az eddigi legnagyobb elmozdulást mutatta, az évek óta sztenderd, országos 2%-os arány 2020-ban 3%-ra növekedett. Ennél nagyobb arányú növekedés csak Budapesten volt tapasztalható, a három budapesti magánszülészeten több mint 2300 csecsemő jött világra. Míg 2017-ben a budapesti szülések 13%-a történt magánklinikán, 2020-ban már 16,7%-os arányt képviselnek az elsősorban a TritonLife Róbert Kórházában vagy a Maternity Magánklinikán született bébik.

Mint az a FoglaljOrvost.hu összegzésében olvasható, Budapesten három kórház várja azon családokat, akik nem csak a terhesség gondozását, hanem a szülést is privát keretek között képzelik el, a kínálatot az idei évtől a Duna Medical Center szélesíti. Vidéken pedig a pécsi Da Vinci Magánklinika várja kismamákat, és bár a születésszám itt alacsonyabb, mindenképpen üzenetértékű, hogy az előző évekhez képest másfélszerezték a szülések számát.

„A magánellátók által közölt adatokból szembetűnő a növekedés. Míg korábban a családok a bizonytalanságok, a paraszolvencia elkerülése érdekében, vagy anyagi lehetőségeiknek köszönhetően választották a magánkórházakat, a 2020-as év több szempontból vízválasztó volt. A pandémia okozta bizonytalanságok, a COVID-ellátásban is résztvevő állami kórházak elkerülésének igyekezete is hajtotta a leendő szüléket a rutinos magánszülészetekre. Az idei évtől hatályos, az állami és privát egészségügyet jelentősen megváltoztató egészségügyi szolgálati jogviszony, ezen belül is az orvosi másodállások, az összeférhetetlenség korlátozása, valamint a hálapénz kivezetése katalizátora lesz az idei további magánklinikai növekedésnek. A paraszolvencia megszüntetése a kismamákat igen érzékenyen érintette, korlátozva a szabad orvosválasztás lehetőségét, és bár a jogszabály megszületése óta megvan a szándék, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyon belül a szülészet egyedi szabályozást kap, ez még nem született meg” – foglalja össze Straub Fanni, az idén tíz éves magánegészségügyi portál a FoglaljOrvost.hu alapító vezetője.

Forrás: FoglaljOrvost.hu gyűjtés, KSH, klinikai adatközlés

