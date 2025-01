Tovább izmosodik Szolnokon a Stadler

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

A cég járműveivel is jelen van Magyarországon. A MÁV és a GYSEV együttesen 143 Flirt és 40 Kiss motorvonatot, illetve 12 db Citylink vasútvillamost üzemeltet az országban. A MÁV flottájában a svájci járművek 35 millió kilométert futnak évente, amely az üzemeltető vasútvállalat teljes futásteljesítményének egyharmadát teszi ki. A MÁV utasainak fele Stadler gyártmányú vonatokon utazik, a cég állítása szerint a rendelkezésre állásuk minden évben 90 százalék feletti.

Az elmúlt 15 év alatt a szolnoki gyár vált a csoport legnagyobb kocsiszekrényt gyártó üzemévé, egyúttal a közép-európai régió egyik legmodernebb létesítményévé. Az üzem a legutóbbi beruházásnak köszönhetően már nemcsak egyszintes, hanem emeletes karosszériát is lesz képes gyártani. A fejlesztések összesen 170 munkahelyet teremtenek Szolnokon.

Szijjártó Péter szerint a magyar vasúti ipar és egyúttal a teljes magyar gazdaság számára is fontos mérföldkő a Stadler Szolnok Kft. friss beruházása. A tárcavezető a gyáravató ünnepségén üdvözölte, hogy a svájci tulajdonosi hátterű vállalat egy jelentős beruházással húsz százalékkal növelte gyártási kapacitásait, s egyúttal képessé vált emeletes, alumíniumból készült vasúti kocsiszekrények előállítására is.

Peter Spuhler bejelentette az üzem további fejlesztését is, amelynek során egy speciális hegesztési technológia (kavaró dörzshegesztés) bevezetésének köszönhetően az alacsonyabb nyersanyag- és energiaigény, illetve a kevesebb hulladék és segédanyag még fenntarthatóbbá és versenyképesebbé teszi a gyártást. Az üzem ez év végén kezdheti el alkalmazni az új technológiát, olvasható a cég közleményében.

A Stadler szolnoki kocsiszekrény üzeme alapításának tizenötödik évfordulója alkalmából Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Peter Spuhler, a Stadler igazgatótanácsának elnöke leleplezték a gyárban készült első kétszintes alumínium kocsiszekrényt, és bejelentették a gyár további fejlesztését is.

