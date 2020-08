Trump minden a TikTokkal kapcsolatos ügyletet megtiltott

A The Washington Post című lap szerint a Microsoft azért vásárolná fel a TikTokot, mert a videómegosztó több milliárdnyi videója segíthet a beszédet és képeket értelmező és alapvető feladatok ellátására alkalmas mesterséges intelligencia kifejlesztésében. A TikTok több milliárdnyi videóját különböző etnikumú és különböző foglalkozást végző emberek töltötték fel, ami lehetőséget ad a Microsoftnak a mesterséges intelligencia "tanítására" szolgáló modellek kialakítására. A cég nagy vetélytársainak, a Google-nak és az Amazonnak már megvan a maga videós adatbázisa: a Google-nak a Youtube, az Amazonnak pedig a Twitch.

A múlt héten a Microsoft amerikai informatikai óriáscég bejelentette, hogy tárgyalásokat folytat a Bytedance-szel a TikTok amerikai hálózatának felvásárlásáról. Az ügyletet - némi habozás után - Trump elnök is támogatásáról biztosította, igaz, hozzátette, hogy az üzletkötés hasznából a pénzügyminisztériumnak, vagyis a kincstárnak is részesülnie kell. Kikötötte, hogy a Microsoft szeptember 15-éig üsse nyélbe az üzletet.

Az elnöki rendelet megemlíti, hogy a TikTok például adatokat gyűjt a felhasználók hollétéről, az internetes oldalak megnyitásának és a kereséseknek az előzményeiről, ami lehetőséget nyújt Kínának arra, hogy figyelje a szövetségi tisztségviselők és a velük szerződők mozgását, zsarolás céljából gyűjtsön róluk adatokat, és ipari kémkedést folytasson. Trump szerint a TikTok ráadásul cenzúrázza azokat a tartalmakat, amelyeket politikailag érzékenynek tekint a Kínai Kommunista Párt. Ezek az alkalmazások Trump szerint a pártnak tetsző félretájékoztatásra is használhatók.

Hasonló kifogások szerepelnek a Trump által csütörtökön kiadott elnöki rendeletben a WeChatre vonatkozóan is. Az amerikai elnök szerint a TikTok és a WeChat nemzetbiztonsági kockázatot jelent, ezért Washingtonnak "agresszív intézkedéseket" kell tennie tulajdonosaik ellen. Trump szerint a WeChat is automatikusan gyűjt rengeteg információt a felhasználóiról, és ezáltal a Kínai Kommunista Párt hozzájut az amerikaiak adataihoz és vállalati információkhoz.

A TikTok ellen korábban több amerikai kormányzati kifogás merült fel. Donald Trump elnök és Mike Pompeo külügyminiszter is nyíltan bírálta a céget. Álláspontjuk szerint a TikTokhoz amerikai állampolgárok adatai kerülnek, ami veszélyes, mert egy 2017-ben Pekingben elfogadott törvény értelmében a kínai vállalatok kötelezhetők arra, hogy együttműködjenek az ország nemzetbiztonsági szerveivel.

