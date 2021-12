Új Széchenyi-hitelt igényelhetnek az önerőhöz a vállalkozások, meghosszabbítják a garanciaprogramot is

Megjelent az új Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel GO! a Kavosz oldalán - vette észre a Bank360.hu. A hitel célja, hogy a már elnyert EU-s támogatás felhasználását segítse plusz forrással. Ez a hitel szeptember 1-től váltotta volna a korábbi önerő kiegészítésre szolgáló kedvezményes vállalati hitelt, végül azonban most jelentek meg az első részletek az új feltételekről.

A Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel GO! maximum felvehető összege 1 milliárd forint, minimuma pedig 1 millió forint. A felvételhez a vállalatnak rendelkeznie kell a beruházáshoz szükséges összeg legalább 10 százalékával, amely kedvezőbb, mint az Önerő Kiegészítő hitel korábbi elvárása a 20 százalékos saját erőről. A futamidő továbbra is 13-120 hónap lehet, amiből most is két évet tehet ki a türelmi idő. A rendelkezésre tartási idő azonban 23 hónapra nőtt a korábbi 18 hónapról. A kötelező biztosíték immár dologi biztosíték, például a beruházás tárgya, de egyes esetekben, egyedi banki elbírálás miatt szükséges lehet Garantiqa vagy magánszemély készfizető kezességére, esetleg ingatlan és ingóság bevonására.

Illusztráció (Fotó: MTI) Illusztráció (Fotó: MTI)

A legnagyobb változást azonban a hitelköltségek számottevő csökkenése jelenti. A korábban BUBOR-hoz kötött kamatbázis és 4,5 százalékos kamatfelár helyett a nettó ügyleti kamat mindössze fix 0,5 százalék évente - amit a 8 százalékos ügyleti kamat és a 7,5 százalékos kamattámogatás eredményez. A nettó kezelési költség szintén 0 százalékra csökkent. A hitelbírálatért nem kell fizetni, a folyósítási díj változatlanul 15 ezer forint. A szerződéskötési díj azonban kis mértékben emelkedett, 1,5 százalékra a korábbi 1 százalékról, de így is maximum 1,5 millió forintot tehet ki.

Bár a Kavosz oldalán már megjelent a változás, a részletes kondíciós lista és a választható hitelintézetek listáját még nem töltötték fel. Egyelőre még nem ismert, mikortól lesz elérhető a bankokban a Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel GO!.

Meghosszabbították az átmeneti támogatási formát jövő június 30-ig

További könnyebbséget jelent a kedvezményes vállalati hitelek esetében, hogy az Európai Bizottság meghosszabbította az átmeneti támogatási formát 2022. június 30-ig. A korábbi tervek szerint ez csak idén december 31-ig lett volna elérhető, de így még jövőre is lehet nagyobb összegben igényelni az átmeneti támogatási forma terhére. Vagyis még fél évig nem korlátoz a csekély összegű (de minimis) támogatási forma.

A hosszabbítás miatt Bank360.hu elemzőinek várakozása szerint a Kavosz által kínált Széchenyi-hitelek és a Garantiqa által kínált Krízis Garanciaprogram is tovább lesz elérhető az átmeneti támogatási forma keretében. A Garantiqa november 30-án ugyanis arról tájékoztatott az Üzletszabályzat és Hirdetmény módosításában, hogy a Garantiqa Krízis Garanciaprogram igénybevehetőségi határidejét módosítja az átmeneti támogatási forma meghosszabbításával összhangban. A Garantiqa a határidő módosítási igényét megküldte az Európai Bizottság részére, és a módosítási igények elfogadásáról szóló bizottsági határozat megérkezésekor közzé fogja tenni az igénybevehetőség új feltételeit.