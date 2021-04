Újabb tetemes veszteség a Honvédnál, de a tulajdonosok bizakodnak

A kormány 2020-szal ellentétben nem változtatott az éves beszámolók május végi leadási határidején, ennek megfelelően az NBI-es focicsapatok sorra jelentetik meg a gazdasági beszámolóikat a saját honlapjukon. A Felcsút és a Mezőkövesd a számaik alapján meg sem érezték a koronavírus-járvány miatt felmerülő nehézségeket és nyereségesen tudtak működni, a Budapest Honvédról azonban ez nem jelenthető ki teljesen. De kezdjük a legelején!

Az eredménybeszámoló első pár sora esetükben is örömre adhat okot, hiszen az értékesítésből származó bevételeik a zártkapus mérkőzések, kieső jegybevételek és gazdasági válság ellenére is harmadával tudott előző évhez képest növekedni és 1,29 milliárd forintot könyvelhettek el a korábbi 955 millió után. Azt azonban nehéz kiolvasni a kiegészítő mellékletekből, hogy pontosan minek is köszönhető a növekedés, mivel nem teljesen egyeznek meg az egyes kiemelt bevételi csoportok az előző évivel.

Fotó: MTI Fotó: MTI

Az biztosnak tűnik, hogy vagyoni értékű jogok elszámolásából tettek szert a legnagyobb összegre, 863 millióra a korábbi 790 millió után. A többi kategóriát - mint például jegyértékesítés, hirdetésből származó bevételek stb. - illetően ezt azt írják:

"További legnagyobb árbevételt hozó a reklámtevékenység és szponzorációs bevételek: 325 219 e Ft, valamint a TV és egyéb jogdíjak: 19 713 e Ft, a működési költségtérítés:18 412 e Ft, a jegy- és bérletértékesítés: 18 607 e Ft."

Jócskán megugrottak az egyéb bevételek is, 1,57 milliárd forint érkezett a kasszába a korábbi 1,11 milliárd után. Ennek közel kétharmada, 1,05 milliárd forint az, amit az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott a klub "kiemelt akadémiák részére folyósított támogatás" címén. Az MLSZ-től 316 millió, TAO címén pedig 106 millió érkezett 2020-ban.