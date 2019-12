Verhetetlen az X-Faktor, de saját csúcsától messze jár

A múlt héten jeleztük, hogy a TV2 hiába rendezgette az esti műsorsávban futó programjait, az első nekifutásra nem járt eredménnyel. A 49. heti tévés nézettségi adatok azt mutatták, hogy második nekifutásra sem lesz eredménye, így a csatorna leginkább abban reménykedhet, hogy a jövő év elején sikeresebbek lesznek. Hogy mivel fognak kiállni, azt még homály fedi, miközben az RTL Klub műsorai részben elkezdtek körvonalazódni.

A Konyhafőnök VIP túl van a félidején, és töretlenül hozza a hétköznap estéket az RTL Klubon. A műsor ezúttal is minden hétköznap megnyerte saját sávját főműsoridőben (19-23 óra), a kereskedelmi célcsoportban. Ráadásul meglehetősen sima volt a küzdelem, hiszen most is több mint a dupláját verte a TV2 azonos idősávban futó műsoraira (17,8% SHR vs. 7,8% SHR). Nem kell hozzá nagy bátorság, ha azt jósoljuk, hogy idén már nem is lesz olyan kihívója a gasztrovetélkedőnek, amely veszélyeztetné a dominanciáját. Azt ugyanakkor meg kell jegyezni, ha nem is egy elsöprő műsor, a Mintaapák egy stabil 10 százalék feletti közönségarányt tud hozni, amelyre a későbbiekben lehet építkezni. Más kérdés, hogy az utána következő programok (sem az Újratervezés, sem a Nyomd a gombot tesó!) nem tudott felnőni ehhez, és azok a csatorna átlagos közönségarányát érik el. Nagy kérdés persze, hogy a fenti teljesítmény és a ráfordítások milyen arányban állnak egymással, hiszen vélhetőleg a napi sorozat (ebben a formában) nem a legolcsóbb produkció.

Az érdekes lesz, hogy a jövő év elején hogyan alakulnak majd a dolgok, hiszen a várakozások szerint akkor fog folytatódni a Drága örökösök. Emellett valamikor az év első felében jön majd egy másik napi sorozat is az RTL Klubon, a Bátrak földje, amely Kalamár Tamás új produkciója. A Barátok közt egykori producerének 80 részes napi telenovellája kapcsán, mely 1865-ben játszódik, és a szerelem áll a középpontjában, már megjelentek az első ajánlók, amiből arra lehet következtetni, hogy aligha fogják a premiert nagyon elhúzni. Így akár még azt is elképzelhetőnek tartjuk, hogy egymást követően szerepelnek majd az esti kínálatban. Ez nem lenne az RTL Klubon példa nélküli, hiszen volt olyan időszak, amikor a Barátok közt-Éjjel-nappal Budapest párosa biztosította a csatorna számára a hétköznapi fölényt.

Új napi sorozat jön az RTL-en, a Bátrak Földje a 19. századba repít vissza (Fotó: RTL Klub) Új napi sorozat jön az RTL-en, a Bátrak Földje a 19. századba repít vissza (Fotó: RTL Klub)

A napokban még egy idei műsorról derült ki, hogy visszatér az RTL Klubra. Jövőre ugyanis ismét elindítja a sikeres társkereső műsorát, a Házasodna a gazda című dokureality-t. Itt gazdálkodó életmódot folytató, vidéki, egyedülálló nők és férfiak kereshetik a szerelmet 2020-ban is. A csatorna most kezdte meg a jelentkezők toborzását a harmadik évadra, így várhatóan a reality újra az őszi időszakban kerül majd képernyőre.

Egy hete azt jeleztük, hogy gyengén indult a Catch! - Úgyis utolérlek című sportreality, ezúttal pedig csak ismételni tudjuk magunkat, hiszen a második adás sem váltotta meg a világot, az első epizód számaihoz hasonlókat produkált ismét a vasárnap este adott műsor.

Ha a két nagy csatornán túlra tekintünk, akkor azt láthatjuk, hogy a közmédia ismét a sportműsorok révén tudott említésre méltó nézettséget hozó programokkal előrukkolni. Ezúttal a labdarúgó bajnokság hétvégi fordulója mellett a szombat esti kézilabda-közvetítés hozott említésre méltó számokat.

Össszefoglalva a 49. hét számait, azt láthatjuk, hogy a két nagy csatorna közötti megnyúlt különbségből egy picit tudott faragni a TV2. Az RTL Klub számai ugyanis minimálisan olvadtak, és a 18-49-es korcsoportban főműsoridőben (19-23 óra között) ezúttal 16,4 százalékos közönségarányt ért el. A TV2 hajszálnyival tudott feljebb lépni, a mögöttünk hagyott héten 100 tévé előtt ülőből átlagosan az esti órákban 8 embert ért el.

A középmezőny tagjainak az eredményét megnézve azt látjuk, hogy ismét kicsit visszacsúszott az F+ (4,2 SHR), a Cool viszont meg tudta tartani a nézőit (2,8% SHR). Tartja a szintet a a Viasat 3, amely most 2,3 százalékos átlagos közönségarányt ért el. A középmezőnyt szokás szerint a Duna TV (1% SHR) zárta, amely most elérte az 1 százalékos szintet.