Évekre börtönbe küldenék a volt helyettes államtitkárt

A Fővárosi Törvényszék indokolásában egyebek mellett kifejtette: súlyosító tényező az, hogy Nagy János helyettes államtitkárként, befolyását és kapcsolatrendszerét felhasználva követett el súlyos bűncselekményeket, holott korábbi beosztásából fakadóan kötelessége lett volna a közvagyon fokozott védelme. Hasonlóan értékelte a bíróság a volt osztályvezető, a történtek idején kormányhivatalnokként dolgozó harmadrendű vádlott által elkövetett bűntetteket is.

