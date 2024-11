Orbán Viktor csak azért is meghívja Benjamin Netanjahut

A Bejamin Netanjahu izraeli miniszterelnök elleni nemzetközi elfogatóparancs Orbán Viktor szerint „felháborítóan pimasz”, és „cinikus döntés”, amit a Nemzetközi Büntetőbíróság hozott, „amiért egy folyó konfliktusba beleavatkozott politikai célból” — mondta a miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádióban, a 444 összefoglalója szerint.

„Ez a nemzetközi jog teljes lejáratását eredményezi, ráadásul még olaj is a tűzre. Ezért nincs más választás mint ellenszegülni ennek a döntésnek, ezért még a mai nap során meg is fogom hívni Benjamin Netanjahut, aminek semmilyen következménye nem lesz rá nézve, ellenszegülünk az elfogató parancsnak, ha elfogadja a meghívást.”

A kormányfő közölte: az izraeli miniszterelnöknek szóló meghívásban garantálni fogja, hogy ha eljön, a Nemzetközi Büntetőbíróság ítéletének semmilyen hatálya nem lesz Magyarországon, „nem fogjuk követni” az ebben foglaltakat. Kizárólag az izraeli-magyar kapcsolatok minőségéből és állapotából indulunk ki, és Izrael miniszterelnöke kellő biztonságban, érdemi tárgyalásokat tud folytatni itt, Magyarországon – jelentette ki — tette hozzá az MTI.

Benjamin Hetanjahu izraeli miniszterelnök zászlót bontott

Fotó: Facebook/Benjamin Netanjahu

A nagy hatótávolság

„Mindenki tudja, de nem árt emlékeztetni magunkat, hogy Ukrajna Magyarország szomszédja. Nem kell nagy fantázia annak elgondolásához, hogy a szomszédos országban zajló háború milyen következményekkel lesz a szomszéd országra. Olyan eszközöket vetnek be, amelyekkel el lehet érni Ukrajnán kívüli területeket is. Ezek a hírek most már rólunk szólnak, Magyarország háborús fenyegetettségéről” – tette hozzá arra a kérdésre válaszolva, hogy mekkora a veszély, miután Oroszország elkezdett atomtöltettel is felszerelhető ballisztikus rakétákat bevetni Ukrajna ellen.

Orbán Viktor szerint a háború két legveszélyesebb hónapja következik, de Donalt Trump újraválasztásának köszönhetően a béke kézzel fogható közelségbe került, de Joe Biden amerikai elnök a még hátra lévő időben rossz helyzetbe kívánja Trumpot hozni, ezért most észnél kell lenni.

Az atacms rakéta messzire is elér

Fotó: South Korean Defense Ministry

„Magyarország azonban továbbra is a józan hang politikáját követi, ezért hívta össze szerdán a védelmi tanácsot” – fogalmazott az miniszterelnök, utalva arra, hogy az egyik legutóbbi támadásban az orosz védelmi minisztérium szerint az ukránok bevetették az Egyesült Államok által szállított ATACMS rakétákat is. A tanács megvizsgálta, hogyha Amerika kiszáll, Európa képes-e a háború folytatásásra. Úgy látják, Európa nincs abban a helyzetben katonai értelemben, hogy a siker leghalványabb esélyével támogassa Ukrajnát, nem beszélve a gazdasági követekezményekről. Orbán szerint az ukránoknak engedélyezett katonai eszközök egyébként a világ legkifinomultabb eszközei, és ezeket a rakétákat az ukránok nem képesek egyedül célba juttatni — összegezte a Magyar Hang.

Nem fecsegés