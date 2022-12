„Határozottan elgondolkodom azon, hogy gyakrabban megyek BKV-val” – ilyen a hangulat a benzinkutakon az ársapka nélküli első nap

„Három szomszédom van, mindegyiknek a gyereke külföldre költözött” – olvasói levél

A hetek óta tartó diáktüntetések egyre erőteljesebb hangon szólnak. Közben országszerte sok tanár sztrájkol. A fiatalok elvándorlására is felhívják a figyelmet. Egyik olvasónk is aggódik, most ő következik.