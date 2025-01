Ki veszi még komolyan Orbán Viktort? – olvasói kommentek

Aki pedig ennél is több véleményre kíváncsi, lájkolja az Mfor Facebook-oldalát .

Oh my God! Menthetetlen! A baj csak az, hogy a hívei elhiszik ezt a sületlenséget

Trump a minisztere egy meleg férfi, aki a párjával gyereket nevel. A Trump adminisztráció soha nem fogja ezt a beteges, uszító propagandát átvenni. Orbán egyedül van ezzel, és ezt ő is tudja.

Szánalmas banda! Most már az ártatlan, ebből a mocsokból semmit nem értő gyerekeket is az aljas játékuk részesévé akarják tenni?

Megszólalt a kormányfő a csütörtöki eseményekkel és a világpolitikával kapcsolatban is.

Azért is tartottuk fontosnak ezt a kissé hosszúra sikerült bevezetőt, mert ezen a héten Orbán Viktor „szokásos” péntek reggeli rádiós „interjújáról” szóló beszámolónk kapta a legtöbb kommentet. Ebben szó volt az iskolákat érintő bombariadóról, beszélt Donald Trump első napjairól, szó esett az orosz gázszállítások leállításáról is. Ennek ellenére Orbán Viktor kitart amellett, hogy 2025 egy fantasztikus év lesz.

Ha egy ország kormányzatát nem tartják hitelesnek, az nemcsak belső, hanem külső következményekkel is járhat. Az ilyen országok gyengébb pozícióval tárgyalhatnak a nemzetközi színtéren, ami hátrányos gazdasági és diplomáciai helyzethez vezethet.

A bizalom hiánya gyakran vezet politikai instabilitáshoz. Az állampolgárok tömeges tüntetéseket szervezhetnek, amelyek erőszakba torkollhatnak. A politikai feszültségek tovább nőhetnek, ha a kormány nem képes kezelni a kritikákat és a népharagot, ami végül rezsimváltáshoz is vezethet.

Van baj: nem kicsi, itthon és a világban egyaránt. Ilyenkor különösen fontos lenne, hogy az emberek komoly ügyekben hiteles tájékoztatást kapjanak . Sajnos mára odáig jutottunk, hogy legalább az ország fele már semmit sem hisz el, amit Orbán Viktor lenyilatkozik vagy állít. Amennyiben ránézünk mostanában Orbán Viktor Facebook-oldalára, a kinevető emojik lassan beérik az egyetértő emojikat a legtöbb posztjánál. Nem is érezzük elsőre, hogy komoly válsághelyzetben mekkora kockázattal jár, ha a lakosság fele, netán nagyobbik része semmit sem hisz már el a kormányzatnak . Meg is kérdeztük gyorsan, mit szól ahhoz a ChatGPT, ha ilyen helyzet áll elő egy országban. Íme a válasza:

