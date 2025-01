„Megbukott az Ügyfélkapu, de a NER-nek jó üzlet lehet” – olvasói levél

Aranyélet című rovatunkban vasárnap esténként olvasói leveleket adunk közre. Jóról is, rosszról is. Szerkesztőségünk a levelek tartalmával nem feltétlenül ért egyet, azokat jogunkban áll megszerkeszteni, miközben a stílusuktól és a tartalmuktól függően nem vagyunk kötelesek mindegyiket közölni. Várjuk írásaikat az [email protected] e-mail-címre!

Ettől köszöntünk el

Fotó: ugyfelkapu

„Tisztelt szerkesztőség!

Nem vagyok digitális analfabéta, de elég macerás volt az átjelentkezésem az új Ügyfélkapuba. Első két próbálkozásra nem is sikerült, csak a harmadikra. Közben halálra idegeskedtem magam, hogy majd elvágnak a világtól, ha nem jön össze. Lényeg, hogy nálam már megbukott az új rendszer, illetve nem is a rendszer, hanem maga az ügy. Nekem megfelelt a régi bejelentkezés is, azt se lehetett csak úgy használni, ott is kellett egy azonosítás.

De meggyőződésem, hogy a NER néhány cégének ez így is kiváló üzlet, hiszen nyilván nem aprópénzért rakták össze. Másrészt ki garantálja, hogy a hozzájuk eljutott adatokkal nem élnek vissza? Ez az ország eddig is következmények nélküli volt szerintem, ezentúl se lesz másként.

Van egy kis vállalkozásom (direkt nem írom meg a nevét, elnézést, de nem akarok hivatali vegzálást). Elég ideges lettem, amikor a könyvelő felhívott, hogy nem tud belépni, és nem tudja határidőre elintézni az ügyeimet, mert lefagyott a rendszer. Azt is írta később, hogy amikor be akart lépni az új Ügyfélkapuba, lekéste a csatlakozást: lejárt az a harminc másodperc, ami alatt be kellett volna írni a másodlagos kódot. Ezt még párszor megpróbálta, de nem sikerült neki.

Olvastam, hogy valójában semmiről sem késtünk le és később akár a kormányablaknál is próbálkozhatok, mert segítenek. Van egy ismerősöm, aki ugyanúgy járt, mint a könyvelő, egyelőre semmit nem tud intézni, ami az állammal kapcsolatban van. Mondta, hogy hamarosan le fog járni egy igazolványa és az útlevele is, ezen kívül mivel a múlt héten orvosi vizsgálatokon volt, szeretné megnézni a leleteit az EESZT-ben, de oda is csak az új Ügyfélkapun keresztül vezet az út.

Totál egyetértek azokkal, akik szerint kellett volna egy átmeneti idő, ami alatt mindenki betanul és intézheti a magán vagy céges ügyeit. Ez minden normális európai országban így van és néhány más területen nálunk is volt már példa arra, hogy nem ajtóstól rontott a házba a „drága” kormány. De az Ügyfélkapunál valamit nagyon elbaltáztak. Nem gondoltak arra, hogy a nyugdíjasok tömegei, akikre egyébként építenek a választási kampányban, nem képesek egymaguk erre az átállásra. Szerintem nem csak én látom ezt így, lehetünk még jó pár millióan.

Üdvözlettel

Egy budapesti olvasó”