„Nettó egymillió forintot kapok mosogatóként” – olvasói levél

A mosogatók jól kevesebbet kapnak, mint a séfek, de még így is megérheti

Fotó: Pixabay

„Kedves Szerkesztőség!

Olvastam pár napja online, hogy Magyarországon 3 éves bérmegállapodás történt a munkavállalók szakszervezete és az országos munkaadók szakszervezete között. Továbbra is nagyon alacsonyak a magyar bérek, a havi nettó pedig odahaza siralmas lesz a jövőben is, az életszínvonalat biztosan nem növeli.

Én szerencsés vagyok, mert nem a magyarországi munkaerőpiacon dolgozom. Anglia déli részén élek 4 éve a párommal, az ő lánya is itt él 13 éve. 46 éves vagyok, hotelben dolgoztam több mint 3 év 4 hónapot konyhai mosogatóként, de másodállásom is volt. Most csak étteremben dolgozom főállásban, most is mint mosogató. Szállásra nem kell költenem. A párom lányánál lakunk.

A bruttóm havi 2668 font, ez bruttó 1.300.000 forintnak megfelelő. A havi nettóm 2004 font, ez odahaza 988 ezer forint. Órabérem 12 font, hétfőtől péntekig dolgozok mindig, a vasárnap mindig a túlóra napom, a szombat a szabadnap. Délelőtt 11-től délután 3 óráig dolgozok, aztán két óra szünet, majd 5 órától fél 10-ig vagy 10-ig tart az esti munka.

Angliában van látszata a munkámnak, jut és marad is, még mosogatás mellett is. Egy nem uniós ország, mint Anglia is élhetőbb mint Magyarország. Magyarországon ilyen bruttó és nettó havi bérek soha nem lesznek, én nem fogok már hazaköltözni. Itt kinn csak dolgozni kell tudni, akár kevés angol tudással, de 1 millió forint a havi nettó. Magyarországon a garantált bérminimum vagy az átlagbér nettó is alacsony, de 2025-ben szintén az lesz. És nem adómentes a magyar minimálbér 14 éve.

Várom mások reagálását és tapasztalatait levelem megjelenése után.

Üdv:

Kovács Krisztián

England”