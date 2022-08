„Rábeszéltek a gázra, most meg dobhatom ki a kazánomat”

Aranyélet című rovatunkban a hét közepén videós darabokat közlünk, amiben a hét aktuális történéseiről kérdezzük az utca emberét. Csütörtök és vasárnap esténként olvasói levelek jönnek. Bármilyen hétköznapi tapasztalatáról írhat a közvetlen környezetéből, vagy kikapcsolódása idejéről. Jóról is, rosszról is, a lényeg, hogy röviden és szélsőségektől mentesen írja meg.

„Tisztelt szerkesztőség!

A fiam elég sokszor olvassa az internetet és szólt, hogy van ez a maguk újságja, ahová be lehet írni, ha valami nem teszik vagy ha valami nagyon nyomja a lelkünket. Hát én most pont ilyen állapotban vagyok, úgyhogy leírtam a dolgokat.

Gondolom, maguk közt nincs gázszerelő, legfeljebb azt a felcsúti milliárdost ismerik, a Mészárost. Viszont jó lenne, ha megkérdeznék, akár tőle is, hogy mit csináljak én most, amikor a nyugdíjamat biztos elviszi a gázszámla. Úgy fölemelte a rezsit az Orbán Viktor, hogy én egyedül ezt már nem bírom.

Lassan luxus lesz rendszeresen gázzal főzni. Fotó: Depositphotos Lassan luxus lesz rendszeresen gázzal főzni. Fotó: Depositphotos

Csak röviden a múlt: jöttek sok évvel ezelőtt ilyen gázos emberek, meg még falugyűlés is volt. A polgármester is azt mondta, hogy ez a jövő, össze kell fogni, vagyis össze kell adni sok pénzt és akkor minden házban lesz gáz, kicserélhetjük a fatüzelést, a cserépkályhát erre a modern dologra. Nekünk is jó sok pénzt, azt hiszem 25 vagy 30 ezer forintot kellett fizetni hozzájárulás címén. Lett is valami társaság vagy egyesület, már nem tudom, lényeg, hogy úgy kb. 8 hónap múlva beszerelték a gázt.

Persze, kellett még venni egy gázkazánt is és férjem javaslatára (Isten nyugosztalja) nem vegyes tüzelésűt vettünk, el akarta felejteni a szenet meg a fát, annyit bajlódtunk már azokkal. A kamra melletti helyiségben szerelték fel, majd a csöveket szépen végig vezették a lakáson, egészen a radiátorokig. Évekig csak gázzal fűtöttünk, villanyradiátorunk nem volt, bár a fiam mondogatta, hogy jól jönne az.

Itt a falunkban mindenkinek bevezették azóta a gázt. Én többnyire csak fűtésre használom, persze főzök is, de a fiamék megtanítottak arra, hogy a mikróban is lehet főzni, néha még sütni is. De nem ezért írtam, hanem azért, mert a házunk biztos sokkal többet fogyaszt, mint amit az Orbán Viktor kijelölt. Én ugyan még nem néztem meg alaposan, de az éves kimutatást megnézettem a fiammal és eléggé elsápadt, amikor elkezdte kiszámolni az új tarifával, amit állítólag csak a gazdagok tudnak kifizetni, olyan magas.

Azt is mondta a fiam, hogy ha itt akarok maradni a házban, akkor szigetelni kellene és a régi ablakokat újra cserélni, akkor nem menne ki az utcára a meleg, persze kevesebbet is kellene fizetni a gáz után. Mondtam, hogy elfogadom, de nekem nincs pénzem erre, a nyugdíjam alig több 150 ezer forintnál, ez is csak úgy, hogy benne van az özvegyi. A fiam sajnos nem tud segíteni, mármint pénzzel, elég sok a hitelük a házukon, örülnek, ha azokat tudják fizetni.

Szóval nem tudom, mit csináljak. Én nem megyek hőbörögni az utcára, bár igazság szerint ezt kellene, mert úgy érzem, hogy becsaptak, ezek a mostani miniszterek meg a főnökük is. Azt mondták, hogy a rezsi miatt nem kell aggódnom, ahhoz nem nyúlnak. És most tessék, mindennek az ára az egekben van, ők vitték oda. Annak idején rábeszéltek a gázra, most meg dobhatom ki a kazánomat, mert vegyes tüzelésűre nem tudom átállítani, az új ilyen rengeteg pénzbe kerül és megint hordani kellene a szenet vagy a fát. Normális ez? Nagyon el vagyok keseredve, segítsenek valahogy!

özv. Magyarné"