A forint fegyvert ragadott, de eltiporták a nyugati valutatankok

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

A svájci frank árfolyama 428,19 forintról 427,37 forintra csökkent, a dolláré pedig 370,58 forintról 370,50 forintra süllyedt reggel. A svájci frankkal szemben meg tudott valamit őrizni erősödéséből a forint reggel 9 óráig is, ugyanis 427,92 forint körül mozgott ekkor az árfolyam, a dollár viszont már a kedd esti szint felett járt ekkor: 371,40 forintot kellett ugyanis adni egy dollárért.

