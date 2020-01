A Google is átlépte az 1000 milliárdos álomhatárt

Sokáig elképzelhetetlen volt, hogy egy vállalat elérje az 1000 milliárd dolláros szintet. Az immár tíz éve tartó tőzsdei szárnyalás azonban több társaságot is az álomhatár közelébe vitt. Nem elsőként, de immár a Google holdingcége, az Alphabet is át tudta lépni.

Története során először át tudta lépni az 1000 milliárd dolláros szintet az Alphabet részvénye csütörtökön. Az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások lezárása és az elmúlt napokban publikált kedvező negyedéves vállalati eredmények megágyaztak az újabb tőzsdei hossznak, amely egyik haszonélvezője a Google felett álló vállalat lett. A vállalat papírjai a csütörtöki kereskedésben közel egy százalékkal nőttek, és elérték az 1450 dolláros szintet, így a társaság összesített kapitalizációja meghaladta az 1000 milliárdos értéket. Az összeg nagyságát talán jól szemlélteti az a tény, hogy a teljes magyar tőzsde kapitalizációja az OTP-vel, a Mol-lal, a Richterrel, a Magyar Telekommal, vagy épp a Mészáros Lőrinc féle Opus-szal összesen nem éri el a 30 milliárdot.

A sorban az első ilyen társaság az Apple volt, amely 2018 augusztusában lépte át az 1000 milliárdos határt, pedig a Google akkor is ott toporgott, és előzetesen több szakértő is úgy vélte, hogy ők lehetne az első ilyen értéket elérő cég. Akkor a versenyfutásban az Amazon is esélyesnek látszott a történelmi elsőségre, ám az iPhone gyártója lett végül a befutó, igaz a másik két technológiai gigász is elérte később az 1000 milliárdos szintet.

Sundar Pichai, a Google vezérigazgatója (Fotó: Wikimedia Commons) Sundar Pichai, a Google vezérigazgatója (Fotó: Wikimedia Commons)

Érdekesség, hogy ha a Wall Streeten túlra tekintünk, akkor találkozhatunk olyan vállalattal, amely nagyon rövid időre a lélektani érték felett volt. 2007-ben a gazdasági válság előtti, a mostanihoz hasonló nagyon optimista hangulatban vezették be a tőzsdére a PetroChina részvényeit, amely a piacra lépéskor 1000 milliárdos kapitalizációval startolt, ám ezt már az első napon sem tudta tartani. Később a gazdasági válság, és a kínai tőzsde mélyrepülése is megtépázta az ázsiai olajcég értékét, így ma a bevezetéskori kapitalizációjának csak a töredékét éri. A tőzsdére lépésekor a részvények értéke megközelítette a 40 jüanos szintet, míg manapság már a 6 jüant sem éri el.

Az olajvállalatok irányába elkalandozva azt is érdemes megemlíteni, hogy az Egyesült Államokban is nagyon sokáig a szektor egyik prominense, az ExxonMobil nevű olajipari mamutcég volt a legértékesebb. Ez azonban csak a 400 milliárdos szintet tudta átlépni 2014-ben (igaz, akkor még az Apple-nél többet ért), a csúcshoz képest viszont ők is sokat vesztettek, hiszen akkor 100 dollár felett jegyezték a papírokat, ma pedig 70 dollárt sem ér a részvény.

A világ legértékesebb tőzsdei vállalata viszont szintén egy olajvállalat, a Saudi Aramco. A szaúdi társaságot 2019 november végén vezették be a rijadi tőzsdére, majd a következő hetek szárnyalásának köszönhetően december közepén elérte a vállalat kapitalizációja a 2000 milliárdos szintet.

Ami a technológiai óriásokat, és az amerikai piacot illeti, a fentiekben írtunk arról, hogy az Apple volt az első, amely elérte az 1000 milliárdos szintet, majd az Amazon is követte őket. A Google (Alphabet) viszont a most elért árfolyamemelkedéssel nem a harmadik ilyen amerikai cég lett. Korábban ugyanis a Microsoft már túllendül az említett határon. Ha viszont a mostani rangsort megnézzük, akkor az Alphabet mégis a dobogón szerepel, hiszen Jeff Bezos cége hiába érte el korábban az 1000 milliárd dolláros kapitalizációt, később az Amazon részvények visszacsúsztak, így most csak a negyedik legértékesebbnek számítanak a Wall Streeten.

Érdekesség, hogy a Google alapítói, Larry Page és Sergey Brin, akik sokáig a vállalat operatív vezetésében is oroszlánrészt vállaltak, a decemberben adták át teljesen a stafétát, így az új vezető Sundar Pichai egyből egy kiemelkedő rekorddal indíthatta vezérigazgatói pályafutását.

A szakértők szerint a Google sikere három nagyon erős pilléren nyugszik, amelyek a jövőben is komoly perspektívát jelent. Így továbbra is ők az online reklámpiac királyai, emellett a mobiltelefonokon futó Android operációs rendszert is sokan fejőstehénnek látják. Emellett az elmúlt időszakban rohamtempóban fejlesztették felhő alapú szolgáltatásaikat, amelyből a jövőben egyre több bevételük lehet. A fenti core tevékenységeknek tekinthető üzletágak mellett viszont, mint egy polip, egyre több területen ott vannak az Alphabet csápjai. Igaz, ezek között több olyan terület is volt, amely eddig csak vitte a pénzt, mint az önvezető autók vagy a gyógyszerfejlesztés. Az ilyen gigászoknál persze ez nem példa nélküli, ha megnézzük a legdrágább vállalatok éllovasait, az Apple, az Amazon és a Microsoft is számos olyan fejlesztésbe belefogott, amely utólag óriási pénztemetőnek bizonyult.