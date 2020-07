A járvány felpörgeti a digitalizációt – két évtizedes együttműködés segíti a magyar cégeket

Mindig a legjobb, legmodernebb megoldásokat keresi a 4iG

„Hagyományosan arra törekszünk, hogy a legjobb, legmodernebb megoldásokkal dolgozhassunk, ezáltal az általunk képviselt meghatározó gyártóknál elérjük a legmagasabb partneri fokozatokat. Ennek érdekében egyre újabb kompetenciákat kell kiépítenünk és folyamatosan kell növelnünk az értékesítési volument is” – mondja Linczényi Aladin, a 4iG Nyrt. általános vezérigazgató-helyettese.

Az idén 25 éves jubileumát ünneplő 4iG fokozatosan lépett egyre feljebb a Dell partneri besorolásában, mire elérte a Titanium partneri szintet. „Több mint két évtizede működünk együtt a Dell-lel. Ez a besorolás azt a legkedvezőbb szakmai együttműködést nyújtja, amiben ügyfeleinket kivételezett színvonalon tudjuk kiszolgálni, hiszen a 4iG-n keresztül élvezhetik a világcég legmodernebb megoldásait, legközvetlenebb támogatását és a legjobb kondícióit.” – teszi hozzá a vezérigazgató-helyettes.

Az ügyfelek igényeinek, lehetőségeinek hosszú távú kiszolgálására alapozott közös munka számtalan kisebb, de összességében fontos, s igen sok számszerűsíthető eredményt takar. A fejlődő és átalakuló környezetben a partnerség tartósságát Linczényi Aladin szerint nagyban segíti a hasonló munkaszemlélet: mindkét társaság a szükséges technológiai követelmények magasszintű ismeretén túl kreativitással, innovációval, valamint ügyfélközpontú együttműködéssel teremt értéket ügyfeleiknek.

„Az évtizedek alatti közös munka együtt formálta, alakította azt a tudásbázist és hozzáállást, amelyre ma is támaszkodhatunk annak érdekében, hogy partnerségünket évről évre eredményesebbé tegyük és további hosszú éveken keresztül sikeresen szolgálhassuk ki ügyfeleinket” – véli a vezérigazgató-helyettes.

Idén a pandémiás helyzethez alkalmazkodva, a szükséges óvatosságból online rendezték meg a 2019-es piaci eredményeket elismerő Dell Technologies Partner Awards díjátadót.

„A Dell Technologies díja fontos szakmai elismerés, ami jól mutatja, hogy az ilyen együttműködéseknek erős, a szakmai és az üzleti eredményekben egyaránt megmutatkozó hozadéka is van.”

A világjárvány a vártnál is jobban átalakította a 2020-as évet. Mindannyian tapasztalhatjuk, hogy a hétköznapi munka világában is jelentős szemléletváltozás zajlott le idén tavasszal, az átalakult feltételek és követelmények miatt olyan problémák merültek fel, amelyek informatikával kapcsolatos vetületeire a 4iG nagy arányban rendelkezik testre szabhatóan szállítható megoldásokkal, például a Dell Technologies révén.

„Arra számítok, hogy a pandémia hatására az elkövetkező években szélesebb körben és felgyorsulva zajlik le a digitális átállás. A váratlan, de erős kényszer nemcsak a gazdaság, hanem a közszféra számos területén is megmutatta, hogy van mód napjainkban az átfogó digitalizációra, amely hatékonyabb és eredményesebb működéshez vezet. Mégpedig úgy, hogy kedvezően hat a gazdaság fejlődésére, megóvandó környezetünkre és a különösen nagy értékkel bíró emberi munkaerőre, tehát összességében társadalmunkra is.”

A 4iG-nél úgy érzékelik, hogy a világjárvány a régióra vonatkozó ágazati előrejelzéseket meghaladó módon erősítette fel például a hálózati infrastruktúrák, a távmunka, a mesterséges intelligencia, az IT biztonság és a robotizáció iránti igényt. Ezek mind olyan területek, amelyeken erős alapokkal rendelkezik a 4iG, ezek működésük és fejlődésük stratégiai irányai közé tartoznak. Globális partnereik választékával, a társaság elismert szakembereinek magasfokú technológiai felkészültségével és szerteágazó iparági tapasztalataikkal komplex megoldásokkal szolgálják ki megrendelőiket.

Több mint partnerség: egy tökéletesen működő szimbiózis

A Dell 11 kiemelt partnerrel, 4 nagykereskedővel és több mint 500 regisztrált partnerrel működik együtt Magyarországon, rajtuk keresztül jut el további ügyfelekhez. A nagyvállalat közvetlenül nem értékesít az országban, így kifejezetten értékesek számára ezek a szoros partnerkapcsolatok – mondja Veres Mónika, a Dell Kliens megoldásokért felelős értékesítési vezetője Magyarországon és a dél- és északkelet-európai régiókban.

A 4iG, illetve jogelődje a kezdetek óta kiemelt stratégiai partnere a Dellnek, több mint 20 éve értékesíti hatékonyan a tech-óriás sokrétű megoldásait. Ez a 20 év már nem csak egy „szimpla” partnerség, hanem egy tökéletesen működő szimbiózis, amelynek keretén belül mindkét fél jól ismeri és ki tudja használni egymás erőforrásait, erősségeit.

A Dell Technologies Partner Programja egy régóta működő, de folyamatosan megújuló ökoszisztéma, amelynek egyik legfontosabb célja, hogy a világ minden pontján, minden nap elhozza a digitális, IT-, munkaerőpiaci és biztonsági átalakulás előnyeit a vállalkozásoknak. Ez a rendszer az összes régióban és országban ugyanúgy működik.

A csatlakozással a Dell Technologies partnerei az iparág legátfogóbb portfóliójához férhetnek hozzá, és egyedülálló programokban vehetnek részt. 3 szintre vannak felosztva a partnerek a bevételük, a nyújtott szolgáltatásaik és elvégzett tréningek alapján: arany, platina és titán.

Az idei Dell Technologies Partner Awards-on a 4iG a „Workforce Transformation Partner of the Year” kategóriában lett díjazott. A Workforce Transformation, azaz a munkaerőpiac átalakulásának, fejlődésének technológiai támogatása a Dell Technologies vállalati értékeinek és missziójának az egyik alappilére – mondja Veres Mónika. A munka világa folyamatos változáson megy keresztül a technológia fejlődésével párhuzamosan, az üzleti életben pedig a vállalatok és a dolgozók számára kiemelkedő fontosságú, hogy lépést tartsanak ezekkel a változásokkal és kiaknázzák azokat. A 4iG a 2019-es évben ezen a területen ért el kiemelkedő eredményt: a magyarországi partnerek közül ők közvetítették leghatékonyabban és legszélesebb körben a legújabb, munkahelyi hatékonyságot növelő technológiákat és módszereket a vállalatok számára.

A technológia fejlődésével párhuzamosan már számos vállalat több fronton is hatékonyan alkalmazza a távoli munkavégzést. Ez az egyik olyan trend, ami régóta jelen van, szorosan függ a fejlett informatikai infrastruktúra meglététől, de csak most, a digitalizáció hirtelen felgyorsulásával lett igazán népszerű. Veres Mónika szerint a gyártónak és partnerének közösen kell választ adnia az ügyfelek által támasztott követelményekre, hiszen a közös célunk itt az, hogy a produktivitást és a felhasználói élményt megtartva biztosítsuk az otthoni munkavégzés lehetőségét. Ennek elérése érdekében nem elegendő egy kliensgép biztosítása, csomagban kell gondolkozni. Kliensgépeihez a Dell partnerein keresztül előre konfigurált csomagokat is ajánl, melyeknél figyelembe lehet venni az elvárt teljesítményt, a minél gyorsabb szállíthatóságot és természetesen a rendelkezésre álló költségkeretet is. Ma már könnyűszerrel megoldható, hogy a kliensek a gyárból közvetlenül a munkavállaló otthonába kerüljenek, ahol bekapcsolást követő 1 órán belül minden vállalati alkalmazás futni fog a vállalat biztonsági szabályainak megfelelve.

Szintén nagyon aktuális trend a Dell értékesítési vezetője szerint a folyamatosan növekvő adatok kihasználása. 2019-ben átlagosan 13,53 petabájtnyi adatot kezelt egy cég, ami 831 százalékos növekedést jelent a 2016-os állapothoz képest. Ekkora mennyiségű adatot nagy kár lenne hagyni kárba vészni. A technológiai és piaci trendekkel lépést tartó vállalatok ehhez alkalmazkodva fejlesztik a tároló- és szerverkapacitásaikat és az eszközparkjukat, valamint Mesterséges Intelligencia (MI) megoldásokkal igyekeznek minél több hasznos információt kovácsolni a felgyülemlő adataikból.

Az MI-t sokan földöntúli, nehezen megfogható fogalomként kezelik, miközben szép lassan az életünk meghatározó részévé válik. Gondoljunk például arra, hogy a Dell valamennyi új üzleti kliensében már ott van egy MI-n alapuló szoftvercsomag, a Dell Optimizer. Ez a szoftver a gép bekapcsolását követően tőlünk tanul és felhasználói szokásaink szerint optimalizálja a hardvererőforrásokat a különböző alkalmazások futtatásakor, a mobileszköz feltöltésekor, egy konferenciabeszélgetés alatt audióeszközeink lehetőségeinek optimális kihasználásakor – mondta Veres Mónika. Nincs több kutyaugatás, szirénázó mentőautó a beszélgetéseink alatt. Sőt, segítségével akár érintés nélkül be- és ki tudunk lépni az eszközbe, hiszen nem csak felismer minket, de érzékelni tudja, hogy a gép előtt ülünk-e vagy sem. Mindennek technikai hátteréről semmit nem kell tudnia a felhasználónak, a szokásaink megismerését és a beállítást elvégzi helyettünk a gép. A felhasználó csak a számára fontos alkalmazások gyors betöltését, kristálytiszta hangzást és gyorsan (vagy éppen kímélően) feltöltött akkumulátort tapasztal mindebből.

A modern hardware eszközökön és az azok működést optimalizáló szoftvereken kívül más szolgáltatásokkal is segíti a Dell a 4iG-val közösen a munkáltatók és a digitális munkavégzést. A Dell Technologies – a cégcsoportba tartozó VMware-rel – szinte egyedülállóan komplett megoldást nyújt a munkáltatóknak, így akár az otthoni, akár a vállalat létesítményein belüli munkavégzés hatékonyabbá, biztonságossá és folyamatosabbá tehető az integrált mobil eszköz menedzsment és támogatási szolgáltatásokon keresztül. Ezek a szolgáltatások felkészítik a vállalatokat a külső „támadásokra”, illetve minimalizálják az olyan incidensek hatásait, amelyek a munkavégzés szünetelésével járnak, vagy akár kritikus adatvesztést okoznak.

A VMware mindenre kiterjedő végponti menedzsment szolgáltatása a Dell ingyenes Client Command Suite csomagját is integráltan tudja kezelni, ezzel megoldható az állandó eszközfelügyelet, frissítés és monitorozás. A biztonság területén a cél ma már nem a tűzoltás, hanem a megelőzés, azaz a fenyegetettségek előre felismerése és azok elhárítása még a baj megtörténte előtt.

Ezeket a megoldásokat a Dell Technologies a 4iG felkészült értékesítői és mérnöki csapatával közösen, a felhasználók egyéni igényeire szabva tudja nyújtani ügyfeleik számára.

Azzal kapcsolatban, hogy hogyan látja a két cég a munkahelyi technológiai megoldások jövőjét, ezek helyét az informatikai szektorban, vagy akár a mostani helyzetben, a Dell értékesítési vezetője elmondta: Az informatikai eszközök évről évre folyamatosan fejlődnek, egyre több új, és a munkavégzés szempontjából hasznos tulajdonságokat kapnak. Az eszközök mobilitásán, alapvető megbízhatóságán és teljesítményén túl egyre nagyobb hangsúlyosabb a végfelhasználók minél testreszabottabb élménye. A növekvő teljesítmény és a fejlődés mellett természetesen a munkavállalók igényei is egyre nagyobbak, ami az eszközöket és a technológiákat illeti. Egy tavalyi kutatás szerint például a frissen munkaerőpiacra lépő Z generációs munkavállalók 91 százaléka számára meghatározó szerepe van a munkáltató által biztosított technológiáknak az elhelyezkedéskor. Fontos kiemelni továbbá, hogy a fiatalabb generációk sokkal mobilisabbak; ha nem kapják meg az általuk elvárt technikai minimumot, hajlamosak gyorsan munkahelyet változtatni csupán emiatt. Ezért is fontos a Dell és a 4iG közös stratégiája: a felhasználói élmény mindent magába foglal, annak fokozása megtartó erő és a produktivitási számokban is jól mérhető.

Az említett technikai minimum folyamatosan növekszik, a növekvő igényeknek való megfelelés kifejezetten aktuális most, amikor számos cégnek és magánembernek hirtelen kellett reagálnia a kritikus, gyors beavatkozást igénylő helyzetre. Sok vállalatnak gyorsan implementálható, működő megoldásra volt szüksége, viszont az elkerülhetetlen hosszabb távú üzemeltetés kérdése még csak most fog előjönni. A Dell Technologies és a 4iG együttműködése ilyen szempontból elengedhetetlenül fontos az ügyfeleknek, hiszen minden ilyen jellegű problémát, valamint a felmerülő adat- és üzembiztonsági kérdéseket együttes szakértelmükkel tudják megoldani és kezelni.

Ma már megkerülhetetlen kérdés az is, hogy mennyire fenntarthatóak ezek a technológiák és új megoldások a környezetünk szempontjából? Ezzel kapcsolatban Veres Mónika elmondta: a Dell termékei, szolgáltatásai és általában a stratégiái annak fényében készülnek, hogy a vállalat egy olyan digitális jövő kialakításában segítsen, amely biztonságos, adattudatos és nem utolsó sorban fenntartható. Ez természetesen a partnerkapcsolatokban és az ügyfelek irányába is megmutatkozik. Jelenleg is vannak olyan termékek a Dell portfóliójában, amelyek részben, a csomagolásaik pedig 100 százalékban újrahasznosított anyagokból és az óceánokból gyűjtött műanyagokból készültek. Nagyratörőbb célkitűzése is van a vállalatnak, melynek része többek között, hogy 2030-ig minden megvásárolt termék után egy azzal egyenértékű terméket hasznosít újra, a gyártott termékeinek pedig több mint felét újrahasznosított vagy megújuló anyagokból készíti. A fejlesztés része egy körforgásos, zárt rendszerű gazdaság kialakítása, illetve a szennyezőanyag kibocsátások minimalizálása, melyet csak a beszállítókkal szoros együttműködésben érhet el a tech-óriás. A Dell céljait jól mutatja a számos megszerzett, környezetvédelmi szabványoknak való megfelelést igazoló tanúsítvány és ezzel párhuzamosan a 4iG-val közösen stratégiai fontosságúnak tekinti, hogy a tudatos, „zöld” gondolkodás megjelenjen a közös projektekben, a mindennapi együttműködésben.