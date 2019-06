A kormány pontosította, mi számít új autónak a nagycsaládosok kedvezményénél

A tegnapi Magyar Közlönyben több, a hétfőn induló Családvédelmi Akcióterv paramétereit módosító rendelet jelent meg. A babaváró hitel feltételeinek csiszolása mellett a nagycsaládosok autóvásárlási kedvezményét - hivatalosan személygépkocsi-szerzési támogatását - rögzítő jogszabályon is finomított a kormány.

Utóbbi esetében a legfontosabb változás, hogy a rendelettel egyértelműsítették, mely autók számítanak újnak, amelyek után igénybe lehet venni a 2,5 millió forintos, de legfeljebb a megszerzés időpontjában érvényes bruttó vételár 50 százalékát kitevő állami kedvezményt. Az eredeti, márciusban megjelent rendelet ugyanis ezt nem fejtette ki, erre most került sor.

Nézzük először a módosítás teljes szövegét (kiemelve a változásokat a korábbi szöveghez képest), aztán kifejtjük, mi a változás lényege.

"Megfelelő befogadóképességű személygépkocsi: a kérelem benyújtásának időpontjában a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendelet értelmében személyszállítás céljára készült és jóváhagyott, M1 járműkategóriába sorolt olyan járműkísérő lappal rendelkező gépkocsi – a lakóautó jellegű jármű kivételével –, amelyben a vezető ülését is beleértve legalább hét állandó ülőhely van, továbbá új járműnek minősül, ideértve a belföldi kereskedelmi forgalomban személygépkocsik értékesítésével üzletszerűen foglalkozó, adószámmal rendelkező szervezet vagy – a nagycsaládostól vagy a támogatással érintett személytől eltérő – személy (a továbbiakban: autókereskedő) által a nagycsaládos általi megszerzése előtt legfeljebb egy évvel forgalomba helyezett és legfeljebb 2000 kilométert futott személygépkocsit is, amelyet az autókereskedő továbbértékesítési céllal szerzett be, és amelyet a forgalomba helyezése és a nagycsaládos általi megszerzése közti időszakban nem használtak vagy kizárólag értékesítés előtti bemutatás céljára használtak;”