A tőzsdék szerint Trump marad az elnök

Különösen az ázsiai piacok számára az előzetes várakozások szerint egyértelműen Biden-győzelem lett volna kedvezőbb. A szakértők viszont azt hangsúlyozzák, hogy amint elül a vihar, a befektetők a távol-keleti országokban lévő potenciált értékelni fogják. Az elemzők szerint a kínai részvények és kötvények továbbra is perspektivikusak lesznek, hiszen fogyasztás és az export, a kínai gazdasági növekedés motorjának két pillére, sértetlenek tűnik, a Peking által alkalmazott módszerekkel a koronavírust is sokkal eredményesebben sikerült kezelni, mint az USA-ban vagy Európában.

A levélszavazatok összesítése miatt várhatóan két olyan államban - Georgia, Pennsylvania – sem lesz szerdán döntés, ahol viszonylag sok elektort lehet szerezni. Így az elnökválasztás végeredményére is várni kell, ugyanakkor a függőben lévő államok többségében kisebb-nagyobb mértékben Donald Trump vezet, így a piacok vélhetőleg az ő győzelmét fogják árazni. Emiatt néhány olyan iparág részvényeit is újra felfedezhetik például a befektetők, amelyek egy Biden-győzelem esetén a környezetvédelmi szigorítások vagy az adóemelés kárvallottjai lettek volna.

Egy esetleges Trump-győzelem a kínai eszközök számára jelenthet plusz kockázatot az elemzők szerint, hiszen a jelenlegi elnök az elmúlt években erősen konfrontatív politikát folytatott Pekinggel szemben. Ez az árfolyamokban is visszaköszönt az éjszaka folyamán, hiszen Trump előretörésére a jüan jelentős gyengüléssel reagált. Meg kell jegyezni, hogy a dollár erősödése általánosnak mondható, hiszen az euróval szemben is jelentősen erősödött.

A vártnál sokkal szorosabb eredmények, és az a tény, hogy a billegő államokban a már ismert részeredmények alapján Donald Trump vezet, új szituációt hozott a befektetőknek is. Úgy tűnik azonban, hogy mindez nem bizonytalanította el őket. Az első eredmények hatására a határidős indexek, amelyek a szerdai tőzsdei mozgást előrejelzik, komoly emelkedést mutattak.

A tőzsdei befektetők az elmúlt hetekben megbarátkoztak azzal a gondolattal, hogy a demokraták kerülnek hatalomra. A koronavírus-járvány ellenére is optimista invesztorok ebben olyan pozitívumokat láttak meg, hogy Biden győzelme a mostaninál nagyobb pénzügyi támogatáshoz vezethet a munkanélküli amerikaiak és a bajbakerült vállalkozások számára. Ez pedig többet nyomott náluk a latban, mint az általa szorgalmazott adóemelés, amely a republikánusok kampánya szerint óriási csapás lenne az amerikai cégekre.

Az eddig napvilágot látott eredmények szerint nem áll jól Biden, hiszen több olyan államban, ahol őt tartották befutónak, végül Donald Trump nyert. A végeredmény (közép-európai idő szerint reggel 7-kor) még nem dőlt el, hiszen szoros versenyfutásban akár még a demokrata jelölt is nyerhet, ám a prognózisokhoz képest mindenképpen meglepetésről van szó.

Miközben az előzetes közvéleménykutatások azt mutatták, hogy Donald Trump megbukik, sőt az előrejelzések "kék hullámról" szóltak, vagyis arról, hogy a demokraták a képviselőházban és a szenátusban is átveszik a hatalmat, addig a reggelig beérkezett eredmények nagyon más képet mutatnak. A tőzsde pedig figyel, és reagál.

