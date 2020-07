Annyira olcsó itt termelni, hogy megint dőlhet a külföldi tőke a régiónkba

Annak ellenére, hogy a régió sok jó terméket állít elő, a WEF szerint a fejlesztések mértéke továbbra is a CEE régió leggyengébb pontja marad, mely a német értéknek – aki ugyan a világ egyik legnagyobb fejlesztője - csak a felét éri el – írták a Colliers International szakértői.

A régióban elérhető munkaerő magasan képzett, azonban alacsony bérigényű, amelyhez jó múltbéli teljesítmény és versenyképesség is társul az ipari termelési piacon. Ezek a tényezők együttesen lehetővé tették a régió gyártói számára a növekvő gazdasági kitermelést a nyugat-európaihoz képest aránytalanul alacsonyabb működési költségen. Ezek a vonzó feltételek biztosíthatják a további közvetlen külföldi befektetéseket a régióban – vetítette előre a tanácsadó cég. Friss példa erre két magyarországi beruházás: a dán Jysk és a német Lidl egyaránt Ecseren épít hatalmas logisztikai központot.

