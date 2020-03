Az MNB-alapítványok megveszik a Wallis-alapító cégét

A Matolcsy-fiúk barátjánál landolt az MNB-alapítványok ingatlanos cége

A Seven House Ingatlanhasznosító Kft.-t az MNB-alapítványoktól tavaly októberben megvásárolt Garda Ingatlanalap kezelése ugyanis átkerült a Száraz István egykori Origo-tulajdonoshoz köthető, az MKB Bankban is részvényes Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt.-höz. A Seven House új székhelye immár a Quartzéval azonos, az az MNB-alapítványok által 2016 júniusában vásárolt, műemléki védettségű Millenáris Classic Irodaházban, sőt ugyanazon az emeleten található.