Azt kérik Orbán Viktortól, hogy mehessenek nyári táborba a gyerekek

A családszervezetek azt javasolták Orbán Viktornak, hogy nyáron már lehessen táboroztatni - ezt a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke mondta a Magyar Nemzetnek. Márpedig a nyilatkozatot adó Kardosné Gyurkó Katalin egyike volt azon családszervezeti vezetőknek, akiktől a miniszterelnök márciusban tanácsot kért az újraindítással kapcsolatban.

Kardosné Gyurkó Katalin szerint fontos, hogy legyen lehetőség a táborok megszervezésére, nagyon sok család ugyanis kimerült az otthoni online oktatás miatt - és a diákok is szeretnék még az osztálykirándulásokat megtartani.

Gyerekek játszanak a zánkai Erzsébet Üdülőközpont és Táborban 2019 nyarán. Vajon idén újra lesznek ilyen programok? MTI/Bodnár Boglárka Gyerekek játszanak a zánkai Erzsébet Üdülőközpont és Táborban 2019 nyarán. Vajon idén újra lesznek ilyen programok? MTI/Bodnár Boglárka

Arról is beszélt, hogy az iskolák és óvodák nyitásával kapcsolatban megosztottak a nagycsaládos szülők is. Az egyesületi vezető elmondta: húszezer fős közösségi csoportukban szinte egymásnak estek a családosok a nyitás kérdésével kapcsolatban, ez is jelzi, hogy nő a nyomás is az emberekben a helyzet miatt. A nagycsaládosok között is vannak egyedülálló szülők, vagy előfordul olyan helyzet, hogy mindkét szülő az egészségügyben dolgozik, nem tudnak többet lenni otthon. Sok olyan munkakör van, ami otthonról egyszerűen nem végezhető, ezek a családok tényleg várják a nyitást, hogy menjenek a gyerekek óvodába és iskolába - fogalmazott Kardosné Gyurkó Katalin.

Az mfor.hu a napokban írt arról: a bizonytalan nyár miatt óriási mértékben, 65 százalékkal esett vissza a gyerektáborok iránti érdeklődés. Igény lenne, de a szülők nem mernek jelentkezni. Viszont a kivárás taktikája nem lesz kifizetődő a szülőknek, de a táboroztatóknak sem, mert félő, hogy utóbbiak közül sokan lehúzhatják a rolót, ha még egy visszafogott nyár vár rájuk.