Brutális pénzeket költ a Richter kutatás-fejlesztésre

A reggel már bemutatott főbb számok hátteréről Orbán Gábor vezérigazgató péntek délelőtt elmondta: 500 milliárd forint fölé emelkedett a Richter konszolidált árbevétele, ezen belül 400 milliárd fölé a gyógyszergyártási üzletágé, erre nagyon büszkék vagyunk – fogalmazott. A konszolidált bevétel 23,3, a gyógyszergyártásé 11,7 százalékkal növekedett – előbbi technikai okok miatt magasabb, a romániai nagykereskedelmi engedély korábbi felfüggesztését feloldották, ez jelent meg a mérlegben.

2019-ben az üzleti tevékenység eredménye csökkent 2018-hoz képest – ennek hátterében azonban egyszeri tételek állnak. Az egyszeri ráfordítások között közel 38 milliárd forintos értékvesztést számot el a Richter, enélkül 14,7 százalékos üzleti eredményhányadról beszélhettünk volna. (Korrekció nélkül 7,8 százalék lett az üzleti eredményhányad, a tavalyi 10,1 százalék után.) Ebből több mint 30 milliárd forint az Esmyához köthető, 4,4 milliárd forint pedig a kínai leányvállalathoz kapcsolódó értékvesztés.

A fontosabb piacok közül az USA-ban duplázott a Richter, Magyarországon kis növekedést mértek, az orosz piacon visszaesés volt:

Az árbevételben csökkent a hagyományos portfólió hozzájárulásának aránya. A kiemelt termékek közül a Cariprazine-nal kapcsolatos vizsgálatok az USA-ban szépen haladnak, Oroszországban idén már a kiemelt készítmények listáján szerepel a hatóanyag. A Richter első bioszimiláris készítménye, a Terrosa már 2,8 milliárd forintos árbevételt hozott a piacralépés évét jelentő 2019-ben (pedig csak augusztusban kerülhetett piacra).

A Vraylarból származó jogdíjbevétel jelentősen növekedett az amerikai piacon, az oroszországi forgalmat viszont a hatósági árcsökkentés bevezetése negatívan érintette (a Cavinton került ebbe a körbe). Ráadásul a kínai piacon is felülvizsgálták a támogatási listát, itt szintén a Cavinton támogatása változott idén január 1-jétől, ennek hatása azonban a kórházi rendeléseket már 2019-ben is visszafogta. (Ennek köszönhető, hogy a Cavinton forgalma 22,8 százalékkal esett vissza egy év alatt, forintban kifejezve.)

Sosem költöttek még ennyit kutatás-fejlesztésre

A Cavintonhoz hasonló, tradícionális gyógyszerek forgalma a jövőben egyre kevésbé fogja érinteni a Richter eredményét – a társaság ugyanis óriási erőforrásokat fordít termékpalettája modernizálására, megújítására. Orbán Gábor elmondta: még soha nem költött K+F-re a Richter annyit, mint 2019-ben: a 2018-as kiadásokat mintegy 8 milliárd forinttal növelték. Az egyébként növekvő árbevételnek már 10 százalékát adják a K+F kiadások, ráadásul az is kiderült: 2020-ban további óriási pénzeket csatornáznak a kutatás-fejlesztésbe. A most közölt várakozások szerint a mostani 10-ről az árbevétel 11,5 százalékára emelkedik az erre fordított összeg – ez annak fényében brutális, hogy a nevezőben szereplő árbevételtől is 5 százalékos növekedést vár a cég 2020-ban.

A 2019-es K+F kiadások megoszlását illetően Orbán Gábor elmondta: originális kutatásra ment az összeg 32 százaléka, bioszimiláris kutatásokra 29 százalék, a nőgyógyászati kutatásokra 20 százalék, a branded generikus portfólióra pedig 18 százalék.

5 százalékos árbevétel-növekedést várnak 2020-ra

Az (euróban) 5 százalékos idei várható árbevétel-növekedés hátterében az amerikai piacon várt 20 százalékos, a Nyugat-Európában várt 10 százalékos növekedés, valamint az Oroszországban várt 3 százalékos éves várt árbevétel-növekedés áll. A többi piacon összességében stagnálásra számít a Richter.

A termékek közül a Bemfola 55 millió eurót hozhat 2020-ban, a Reagila 12-t, az Esmya 20 milliót, a Terrosától pedig szintén 20 millió eurót várnak. A nőgyógyászati termékeket tartalmazó Grünenthal portfólió 40 millió eurós forgalmát szeretnék fenntartani.

A tőzsdén eladással fogadták a jelentést

