Csak a kapzsiság viszi előre a piacokat

Az utóbbi hónapokban több olyan dolog is volt, ami miatt előzetesen izgultak a befektetők, de azóta vagy patthelyzet alakult ki, vagy rég túlvagyunk a dolgon. Ilyen volt a Fed kamatcsökkentése, a Brexit, vagy éppen az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások. Utóbbi kapcsán egy hónapja nincs újdonság, amikor fogcsikorgatva megegyeztek a felek, de azt azóta sem foglalták egyezménybe, és értelemszerűen a két ország vezetői nem is írták alá a dokumentumot.

Ehhez hasonló a Brexit szappanopera is, amely során a britek és az EU képtelenek olyan megoldást kiizzadni, amelyet nem csak az Európai Bizottság és a brit kormány, de londoni parlament is elfogad. Az utóbbi időszakban fókuszban lévő témák közül leginkább az amerikai kamatok kérdése az, ami megnyugtatóan alakult, hiszen a Fed rövid időn belül kétszer is vágott. Azért izgalomra adhatna okot az a tény, hogy a megnyugtatónak tűnő amerikai gazdasági növekedés miatt már a szakmai berkekben is arról beszélnek a döntéshozók, hogy nincs szükség további csökkentésre.

Senki sem akar lemaradni az emelkedésről, de jöhet még lejtmenet Senki sem akar lemaradni az emelkedésről, de jöhet még lejtmenet

Így tehát az elmúlt két hétben gyakorlatilag a legfajsúlyosabb ügyekben nincsenek pozitív fejlemények, a piacok mégis száguldoznak, és a fontosabb európai indexek éves csúcsra ugrottak, míg a Wall Street irányadó mutatói napról napra újabb történelmi rekordokat értek el.

Természetesen ennek ellenére folyamatosan jönnek friss hírek, így az optimizmust erősítette számos nagyvállalat jelentése, de itt is láttunk érdekességeket. Nem volt példa nélküli, hogy a jó eredményt közlő cégeknél óriási emelkedés jött, míg a rosszaknál nem voltak nagyon súlyos visszaesések. Úgy tűnik, hogy a befektetők elkezdték elhinni, hogy nem jöhet komolyabb visszaesés.

A Bank of America Merrill Lynch által készített felmérés magyarázatot is ad arra, amit az utóbbi időszakban a piacokon látunk. A befektetési bank által készített anyag szerint ugyanis azok a portfóliókezelők, akik a nyár nagy részében a közelgő recesszió miatt aggódtak, most attól félnek, hogy lemaradnak az emelkedésről. Így hiába vannak az indexek rekordszinten, vagy ahhoz elég közel, sokan csak későn kapcsolva próbálnak felugrani a zakatoló vonatra.

Az volt tehát a helyzet, hogy az elmúlt hónapokban szinte folyamatosan többségben voltak a pesszimisták, ám miután a piacok nem akartak korrigálni, így sokan revidiálták a korábbi meglátásukat, és a jelentős készpénz tartalékokkal rendelkező portfóliókezelők közül többen is megpróbáltak a piac után futni.

A befektetési bank legfrissebb, a globális alapkezelőkről készített havi felmérése szerint a készpénzszint Donald Trump elnök 2016-os választása óta a legnagyobb visszaesést mutatta: 5 százalékról 4,2 százalékra csökkent, ami figyelmeztető jel, hogy nincs friss pénz a piacon. Az is igen figyelemre méltó, hogy a készpénzállomány 2013. június óta a legalacsonyabb szinten van. Azt is kiemelték, hogy 18 hónapos csúcsra ugrott a menedzserek globális növekedéssel kapcsolatos optimizmusa, és a korábbinál szignifikánsan magasabb számokat várnak mind az ipar, mind a vállalati profitok terén. Vagyis túlzott optimizmus jellemzi a piacokat.

Utóbbiak már csak azért is számítanak meglepőnek, mert bár az Egyesült Államok esetében nem látszanak recessziós jelek, a világ más részein messze nem ilyen jó a helyzet. A nagy nemzetközi szervezetek rendre figyelmeztetéseket adnak ki a növekedési kockázatok miatt, de gazdasági várakozásokat tükröző beszerzési menedzserindexek is gyengébb növekedést vagy visszaesést jeleznek előre a különböző országokban. Igaz, a leghfrissebb, harmadik negyedéves európai GDP-adatok már azt jelzik, hogy talán mégis sikerül elkerülni a legrosszabbat.

A Fear of Missing Out (FOMO, vagyis a félelem, hogy lemaradnak egy jó üzletrő) lett az új jelszó, ez hajtja a piacokat. Fájó, de a Bank of America Merrill Lynch szerint a mostani rallynak a legkönnyebb pénzt ígérő szakaszán már túl vagyunk, most egy keményebb időszak következik. Szerintük ugyanakkor még lehet erő a piacban, még nem tartunk a "túlzott kapzsiság" szakaszánál.

Azt persze még a hirtelen optimistává vált befektetési szakemberek sem állították, hogy nincsenek kockázatok, amelyek közül a legsúlyosabbnak a kereskedelmi háborút tartják. Általános konszenzus ugyanakkor, hogy a Donald Trump által már többször beharangozott megállapodás egyfajta tűzszünetnek fogható fel, ez pedig esélyt nyújt arra, hogy a részvénypiacok tovább törjenek felfele.

Az elemzés készítői azért megemlítenek egy olyan fontos okot, ami visszafoghatja a növekedést, ez pedig az amerikai jegybank, a Fed politikája. Ők ugyanis a legutóbbi kamatvágás után nem igazán akarják tovább csökkenteni a rátát. Sőt, azt jelezték a Fed vezetői, hogy addig, amíg a jelenlegihez hasonló növekedés tapasztalható, semmi sem indokolja a további kamatvágást.

A FOMO kapcsán felhívják a figyelmet a rohamosan csökkenő készpénzállomány jelentőségére is. Hiába ugyanis az optimizmus, ha nincs mögötte piaci erő, amely tovább fűti az emelkedést. Sőt ha a történelmi analógiákat megnézzük, akkor az látható, hogy az ilyen készpénzállomány-csökkenést részvénypiaci visszaesés szokta követni. Ahogy fordítva is igaz a helyzet: ha a piacról „sírva menekülnek az emberek”, akkor a pánikban bevásárlók sokkal több pénzt tudnak megkeresni, mint amit az emelkedő szakaszban történő befektetés hozhat.