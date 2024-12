Egy befektetési lehetőség, amivel részesedhetünk a világ egyik legfejlettebb piacából

Az OTP Alapkezelő Zrt. július elején indította el az OTP USA Részvény Alapot . A 200 millió forintos induló nettó eszközérték két hónap alatt 1 milliárd forint fölé nőtt. Az alap azoknak lehet kedvező befektetési lehetőség, akik hosszú távon szeretnének megtakarítani, és amúgy is diverzifikált portfoliójuk részvénykitettségének egy részét az amerikai piacon szeretnék befektetni. Az alap 3 devizanemben vásárolható meg, forintban, dollárban és euróban. A Klasszis Podcastben Halas Zoltánnal, az OTP Alapkezelő portfóliómenedzserével beszélgettünk:

