Egy évig is várakozhat a Fed

Felfokozott várakozással telt az elmúlt néhány nap, a befektető a Fed kétnapos ülését követő szerdai döntésre voltak kíváncsiak. A várakozásoknak megfelelően a Fed nem változtatott az irányadó dollárkamatsávon.

A Federal Reserve monetáris politikai döntéshozó testülete, a nyíltpiaci bizottság (FOMC) szerdai ülésén az október 30. óta érvényes 1,50-1,75 százalékon tartotta az irányadó dollárkamatsávot. Ez volt a Fed idei utolsó kamatdöntése. A Fed az idén három ütemben csökkentette a kamatsávot, 2,25-2,50 százalékról a jelenlegi szintre.

A közzétett jegybanki kommentár alapján az elemzők úgy vélik a következő időszak Fed ülései vélhetően izgalommentesek lesznek, hiszen úgy tűnik, hogy ha valami rendkívüli fordulat nem áll be, akkor egész évben változatlan lesz a kamatszint.

Elvileg frissítették a legfontosabb gazdasági adatokra vonatkozó előrejelzéseket, ami azonban a gyakorlatban azt jelenti, hogy megismételték a korábbi prognózisokat. A GDP-növekedésre vonatkozó előrejelzésük továbbra is 2,2 százalékos idei, és 2 százalékos 2020-as növekedésről szól. Az infláció kapcsán sem módosították a várakozásukat. Egyedül a maginfláció kapcsán módosítottak, idei évre 1,8 százalékról 1,6 százalékra csökkentették az előrejelzést.

A döntést követően a Fed elnöke is beszélt, de ő is a korábban már megszokottakat ismételte. Szerinte az amerikai gazdaság továbbra is jó állapotban van. Figyelemmel követik az amerikai és a nemzetközi növekedési és inflációs kilátásokat, és amennyiben a jelenlegihez képest komolyabb változást észlelnek, úgy a Fed beavatkozik majd.

A Fed döntésre és Powell szavaira nem láttunk érdemleges piaci reakciót, a tőzsdeindexek leheletnyit erősödtek, míg a dollár minimális mértékben gyengült.