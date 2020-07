Egyre nő a fenntartható befektetések irányi igény

A fenntarthatóság a klímavédelmen túl etikus vállalatirányítást vagy szociális érzékenységet is jelent, és ez nemcsak a cégek működésében egyre fontosabb, hanem a lakosság, a befektetési alapok, és azok kezelői számára is. Lehet, hogy most a járványhelyzet miatt rövidtávon máshova került a hangsúly, hosszútávon továbbra is a fenntarthatóság lesz az egyik legfontosabb kérdés - nyilatkozta lapunknak Pekár Dávid, a Raiffeisen Alapkezelő portfoliómenedzsere.

Mennyire környezettudatos egy Fenntartható Alap portfoliómenedzsere?

A Fenntartható Alapunk nem csupán a klímakérdésre fókuszál, hanem például az etikus vállalatirányítás vagy a szociális szerepvállalás is szerepet játszik az eszközök kiválasztásában. De hogy ne kerüljem meg a válaszadást, igyekszem én is a mindennapi életben odafigyelni a tudatosságra, a szelektív hulladékgyűjtés, a műanyagok használatának minimalizálása alapvető fontosságú, illetve előszeretettel választom a technika nyújtotta vívmányokat, és amikor csak lehet, videó konferencián, vagy chat-en tartani a kapcsolatot a külföldi kollégákkal, ezzel is redukálni az autóhasználatot. Emellett a hazai Raiffeisen Bank ezekben a hetekben költözik be az új székházába, amely szintén számos tekintetben „zöldnek” tekinthető.

Mit gondol, mennyire rövidtávú trend a fenntarthatóság a befektetések világában?

A portfolióba kerülési kritériumrendszert évekkel ezelőtt definiálták a bécsi kollégáink és a tematikus alapok mellett már az egyébként nem fenntarthatósági elven működő alapokban is kezdik alkalmazni ezt a metódust. Ezt jelzi, hogy ma már az egyik „hagyományos” részvényalapjuk portfoliómenedzsere is csak olyan eszközuniverzumból válogat, amely a fenntarthatósági kritériumokat teljesítő vállaltokból áll. Úgy érzem ez egy jó irányjelző a számunkra is. Arról nem is beszélve, hogy a vállalatoknak is elemi érdeke, hogy egyre inkább megfeleljenek a fenntarthatósági kritériumoknak, hiszen a pályázatok illetve vállalati hitelkérelmek elbírálásánál egyre inkább előnyt élvezhetnek azokkal a versenytársakkal szemben, akik nem teljesítik ezeket az elvárásokat. Ez egy öngerjesztő folyamat. Azok a cégek, amelyek nem felelnek meg ezeknek az elvárásoknak, azok valószínűleg drágábban tudják magukat finanszírozni, mivel kevesebb lehet számukra az elérhető tőke a piacon. A drágább finanszírozás alacsonyabb megtérülést eredményez, így már nem csak a fenntarthatósági, de a hagyományos vállalatértékelési kritériumok mentén sem lesznek vonzóak. Ez persze egy nagyon leegyszerűsített gondolkodás, viszont érzékelteti a visszacsatolásokat. Ha a lakosság egyre érzékenyebbé válik környezetvédelmi és szociális kérdésekben, akkor vélhetően a befektetéseiktől is hasonló elvárásokat fogalmaznak majd meg.

Pekár Dávid, a Raiffesen Alapkezelő portfoliómenedzsere

Önöknél hány ilyen tematikus befektetési alap érhető el?

Jelenleg egy vegyes alapot kínálunk ebben a tematikában, amelyen keresztül befektetőink nagyjából fele-fele arányban részesedhetnek kötvény- illetve részvény típusú eszközök teljesítményéből. Úgy ítéltük meg, hogy ügyfeleink kockázatvállaló képességéhez ez a portfolió összetétel illik legjobban. Számításaink helyesnek bizonyultak, a februári indulás óta az alap vagyona fokozatosan növekszik, még a koronavírus krízis közben is érkeztek friss megtakarítások a konstrukcióba. Ha továbbra is ilyen jelentős marad az érdeklődés, akkor megfontoljuk, hogy több kockázati kategóriában is kínáljunk fenntartható befektetésekkel foglalkozó alapot.



Mennyire viselte meg a korona vírus miatti krízis ezeket a befektetéseket?

Természetesen a tőkepiaci mozgásoktól a Fenntartható Alapunk sem tudta magát függetleníteni, az viszont tisztán látszik, hogy ahogy a piacok fordultak és az eszközárak emelkedni kezdtek, az alap is elkezdte ledolgozni a vírus miatt elszenvedett árfolyamesését. A korábbi időszakban egyre inkább nőtt a fenntartható befektetések iránti igény, nem számítunk arra, hogy ez változzon. Bár rövidtávon máshova került a hangsúly, hosszútávon továbbra is a fenntarthatóság lesz az egyik legfontosabb kérdés. Tudatossággal és egy kis odafigyeléssel sokat tehetünk a fenntarthatóságért, akár mindennapi életünk során, akár befektetéseinken keresztül.