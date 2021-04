Eljött az aktív befektetési stratégiák ideje – MKB-Pannónia Alapkezelő

A Privátbankár.hu idén is kiosztotta a Klasszis díjakat a hazai alapkezelői szakma legjobb vagyonkezelő szakembereinek. A győztes alapokat, portfóliómenedzsereket egy online díjátadó keretében adták át; a 2020-as év eredményeiről és a 2021-es kilátásokról az alapkezelők szakembereit kérdezték.

A Privátbankár.hu Klasszis – A Legjobb Fejlett Piaci Részvényalap 2021 díjat az MKB Észak-Amerikai Részvény Alap nyerte el; az MKB-Pannónia Alapkezelő emellett egy második és négy harmadik helyezést is megszerzett - a részletes eredmények a http://klasszis.hu oldalon olvashatóak.

Wéber Tamás, az MKB-Pannónia Alapkezelő befektetési igazgatója helyzetértékelésében elmondta: a Covid-járvány mindenkinek felforgatta az életét, a társadalmak egy nagyon rossz éven vannak túl, a tőkepiacokon azonban az év lenyomata közel sem volt ennyire negatív. A kezdeti sokk után gyors emelkedés következett – ezzel együtt a járványhelyzet lehengerlő demonstrációja volt annak, hogy a katasztrófa-kockázat mennyire ott van a piacon, a fekete hattyú-típusú kockázatra (egy kis valószínűséggel bekövetkező, de nagy hatással bíró eseményre) minden pillanatban fel kell készülnie egy befektetőnek.

A jelenlegi helyzetben már lehetünk optimisták Wéber Tamás szerint – az oltási programok haladnak, a befektetőket most az foglalkoztatja, hogy amikor visszatér a világ a „rendes kerékvágásba”, az pontosan hogyan is néz majd ki, miben különbözik a járványhelyzetet megelőző időszaktól. A pandémia rávilágított olyan trendekre, amelyek hosszú távon is fennmaradhatnak: a technológiai fejlődés, a környezetvédelem iránti kereslet még ebben az időszakban is fennmaradt – igaz, ezek a szektorok meglehetősen zsúfoltak, magas értékeltségi szinten forognak.

A legnagyobb horderejű változást az MKB-Pannónia szakemberei a gazdaságpolitikai ösztönzés módszertanában látják: a járványhelyzet megváltoztatta a költségvetési hiányon keresztül történő ösztönzés megítélését, elfogadható gazdaságpolitikai eszköz lett a költekezés. A jegybankok is feladtak a függetlenségükből annak érdekében, hogy a válságkezelésében segítség a kormányokat, biztosítsák az államadósságok finanszírozhatóságát – ez fennmaradhat a jövőben. Mindez egy magasabb nominális növekedéshez és magasabb inflációs környezet kialakulásához vezethet, ami azonban még mindig kedvező környezet a kockázatos eszközök számára.

A piac viszont nagyon heterogén: egyszerre vannak jelen buborék jellegű részpiacok és olcsónak tekinthető piacok – emiatt fokozódhat az aktív befektetési stratégia iránti igény. Az elmúlt időszakban a passzív indexkövetés irányába áramlott a pénz, ez a jövőben megfordulhat. Emiatt az MKB-Pannónia is létrehozott aktívan kezelt részvényalapokat, amelyek a technológiai fejlődésre és a fenntartható fejlődésre fókuszálnak; az ügyféltájékoztatók átalakításával pedig nagyfokú ESG-transzparenciát vállalnak a befektetési alapjaiknál.

A Wéber Tamással készült interjú: