Évek óta nem látott árelőny a budapesti újlakás piacon

Amikor 2014-ben repülőrajtot vettek a budapesti újlakásárak, kevesen hitték volna, hogy az akkor még csak a budai Vár és az V. kerület luxusfejlesztéseit jellemző, egymillió forint feletti négyzetméterárak pár év elteltével a VI., VII. és a VIII. kerületben is általánossá válnak. Emlékezhetünk azokra a szakértőkre is, akik már 2017-ben az árak tetőzéséről beszéltek: nos, azóta a budapesti átlagár mintegy 30 százalékkal emelkedett tovább. Ez nem minden, hiszen 2020-tól a jelenlegi 5 százalék helyett újra 27 százalék általános forgalmi adó terheli majd az új lakások többségét, amivel a fővárosi négyzetméterenkénti átlagár bizonyosan meghaladja majd az egymillió forintot.

Nem csoda, hogy sokan gondolkoznak azon, vajon napjainkban is megéri-e még lakóingatlant venni. A Cordia új, a hazai piacon egyedülálló befektetési terméke épp nekik szól, hiszen azon túl, hogy az ennek keretében megvásárolható lakásokra az 5 százalékos kedvezményes áfakulcs az érvényes, az otthonokat jelentős árelőnnyel is kínálják.

„Az építési engedéllyel rendelkező, már értékesítés alatt álló, 5 százalékos áfakulccsal kínált új lakások kínálata ez év második felében számottevően csökkenni fog, miközben az árak emelkedése folytatódik” – hívta fel a figyelmet Földi Tibor, a Cordia vezérigazgatója. „A 2020-tól érvényes 27 százalékos áfakulcs azt eredményezi, hogy elérkezik az egymillió forint feletti átlagos négyzetméterárak kora Budapesten.”

A befektetések értékelésekor az egyik legfontosabb a hozamok kérdése, ami a lakások esetében a várható felértékelődés mellett a bérleti díjakat jelenti. Kétségtelen, hogy a Cordia Most legyen okos! kampányában kínált otthonok később vehetők birtokba, így később is adhatók ki, mint ha egy viszonylag közeli átadási határidejű lakásra vadásznánk. Az összehasonlítható Cordia-projektekhez viszonyított árelőny ugyanakkor olyan mértékű, hogy bőven ellentételezi az építkezés éveire jutó kieső nettó bérletidíj-hozamot. A tulajdonos emellett nem marad ki a lakásárak várható további növekedése jelentette felértékelődésből sem, ráadásul a lakás és a berendezési tárgyak amortizációja is későbbtől ketyeg majd.

A Cordia kiemelkedően megbízható partnernek számít, hiszen több mint másfél évtizede van jelen a hazai lakóingatlan-piacon, és eddig minden fejlesztését befejezte, a vevők, a finanszírozó bankok és az alvállalkozók felé még a válság legkeményebb éveiben is helyt állt – hívta fel a figyelmet Földi Tibor, a Cordia vezérigazgatója.

A Most legyen okos! kampányban árelőnnyel kínált lakások Budapest legnépszerűbb helyszínein épülnek. A belvárosi lakásbérleti piac egyik legkeresettebb helyszínén, a Corvin Sétányon az elmúlt 10 évben megduplázódtak a négyzetméterárak, a területen bérbeadható lakások díjai pedig jóval magasabbak, mint a környékbeli ingatlanoké. A formájában és anyaghasználatában egyaránt egyedi és exkluzív kialakítású Grand Corvin második üteme a legutolsó, egyedülálló lehetőség befektetésre vagy saját célú újlakásvásárlásra a nemzetközi nagydíjas Corvin Sétányon. A kampány keretében az ebben az ütemben épülő lakásokra 15%-os kedvezményt ad a Cordia. Ha figyelembe vesszük, hogy jövőre a lakásáfa is jelentősen emelkedik majd, akkor összességében bőven 30% felett lehet a nyereségünk - ilyen pedig évek óta nem volt.

Az Universo a IX. kerület megújuló részén, a Millennium-negyedben, a Duna-parttól sétatávolságra épül. A lokáció különlegessége, hogy a kerület belső részének egyik utolsó szabad telkéről van szó, így a leendő lakások kiváló befektetési lehetőséget nyújtanak, és jelen konstrukcióban 7%-os árelőnnyel kínálja őket a fejlesztő, ha pedig az áfa megtakarítását is figyelembe vesszük, akkor több mint 25% lesz a nyereségünk. Ez a környék - hasonlóan a számos nemzetközi díjjal elismert Corvin-negyedhez - teljesen átalakul, élhető és modern életteret kínálva a lakók számára. Az Universo új építésű lakásai nem csak saját használatra jelentenek jó választást, hanem - mivel a Duna-parti irodanegyed és az egyetemek közelségének, valamint a kiváló közlekedési kapcsolatoknak köszönhetően könnyen kiadhatók - befektetésnek is ideálisak. Számos kikapcsolódási és szórakozási lehetőség – többek között a Nemzeti Színház, a Művészetek Palotája, a Ludwig Múzeum valamint az ELTE Botanikus Kertje – sétatávolságra található az Universótól. Az itt lakók számára a bevásárlás sem okoz majd gondot, hiszen 15 perc sétára van a Lurdy Ház, a Corvin Plaza és a Corvin Sétány.

