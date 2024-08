Ez fájhatott: nekirohant az ellenállásnak a forint

Amíg az ország a négynapos hétvége harmadik napján lazsál, a forint egész nagyot ment a bankközi devizapiacon hétfőn nap közben. Gyakorlatilag egész délelőtt erősödött a magyar deviza az euróval szemben: a hajnali, 395 körüli szintről eészen 393 forintig csökkent a jegyzés. Délután 2 körül volt is néhány próbálkozás az áttörésre, de ahogy augusztusban már több alkalommal is, hétfőn is itt fújt ki a lendület. Mindez a Privátbankár Árfolyamkereső grafikonján is látszik:

Az EUR/HUF alakulása hétfőn. Forrás: Privátbankár Árfolyamkereső

Utoljára július utolsó napjaiban volt tartósan 393 forint alatt az euró jegyzése, azóta volt, amikor 399-ért adták a közös pénzt. Amikor viszont erősödött a forint, akkor mindig a 393-as szint volt a végállomás. Hétfőn délután 394 forint környékéig pattant vissza az euró jegyzése.

A dollár is olcsóbb lett forintban mérve hétfőn, ráadásul itt nem is emelkedett vissza az árfolyam késő délután: 5 óra körül is napi mélypontja közelében van a jegyzés, egy dollárért valamivel kevesebb mint 356 forintot kérnek a bankközi devizapiacon. A svájci frankkal szemben is tudott erősödni a forint, pedig reggel a főbb devizák közül ez volt az egyetlen, amiért többet kellett adni - 414,50 forint fölött is járt a jegyzés nap közben, hétfő délután óra körül azonban 412,50 forintnál járt a CHFHUF.