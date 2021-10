Ezüstöt, vagy ezüstbányát érdemesebb venni? Tényleg akkora durranás az új bitcoin-ETF?

A múlt heti új bitcoin-árfolyamcsúcsot főleg azzal magyarázzák, hogy történelmi jelentőségű esemény történt, engedélyezték az első amerikai bitcoin-ETF-et (tőzsdén kereskedett alapot). Ez például intézményi befektetőknek lehet hasznos, akik a szabályok szerint nem vásárolhattak eddig közvetlenül kriptodevizákat, de a hatóságok által engedélyezett ETF-eket már vehetnek. De kisbefektetőknek is jó lehet, akik eddig esetleg túl bonyolultnak vagy túl veszélyesnek találták a kriptodevizák helyes tárolását – erről beszélt a Privátbankár.hu és az Mfor.hu főmunkatársa, Eidenpenz József a TrendFM reggeli műsorában.

Európában egyébként már régóta vannak tőzsdén kereskedett termékek bitcoinra, etherre és más kriptókra, csak nem ETF-ek, hanem ETN-ek formájában (jogilag ezek nem alapok, hanem inkább kötvények). Kanadában pedig már korábban, év elején létrejöttek ETF-ek is.

Próbálják növelni a bizalmat

Az említett tőzsdén kereskedett termékek azonban nemcsak plusz lehetőségekkel, hanem plusz kockázatokkal is járnak, például a kibocsátó vagy más közreműködő szereplők esetleges csődjével is kell számolni. Ezeket a kockázatokat a kibocsátók más-más módon próbálják csökkenteni, a bizalmat növelni. Van, ahol például több letétkezelőt használnak a bitcoin őrzésére. Az új amerikai ETF-ek pedig árutőzsdei bitcoin-pozíciót vesznek fel, ahol a tőzsdének is van egyfajta garantőr szerepe.

Az utóbbi egy év egy másik, sok esetben a részvényeket is felülmúló slágere az árupiac volt. Sok termék másfélszerezett, kétszerezett az utóbbi egy-két évben. Az árupiaci termékek tárolása, hosszabb távú tartása azonban rendszerint költséges. Kézenfekvő lenne ezért például ezüst helyett ezüstbányákat, réz helyett rézbányákat, olaj helyett olajtermelői részvényeket vásárolni. Itt nemhogy tárolási költség nem lép fel, de plusz osztalékot, árfolyamnyereséget is lehet remélni a befektetéstől.

Ne rezet végy, hanem rézbánya-részvényt

Ez azonban nem is olyan könnyű, mint ahogy hangzik. A BHP Billiton például hiába a világ egyik legnagyobb réztermelője, a réz csak árbevétele 18 százalékát adta 2020-ban (mintegy 65 százalék a vasércből jött). A legnagyobb ezüstkitermelőknél pedig sokszor csak a bevétel 20-30 százalékát adja az ezüst, a többi jobbára arany (vagy réz, cink). Az 50 százalék feletti kitettséget kevés bányászcég éri el.

A réznek egyébként fényes jövőt jósolnak, mivel a digitalizáció, a megújuló energia, az elektromos autózás és még több más modern iparág rézkereslete dinamikusan nő. A kitermelők pedig nehezen tudják növelni a termelést. Kevés beruházást végeztek ugyanis az utóbbi években, a bányák nyitását pedig környezetvédelmi okokból sokszor megtorpedózzák a hatóságok.

