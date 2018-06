Ezzel a világ élvonalába röpíthetik az országot Orbánék

Sosem állt távol az olykor meglepő mértékű optimizmus az Orbán-kormánytól és ha azt hinnénk, hogy nincs élet a teljes foglalkoztatottságon túl, akkor tévedünk. Bár statisztikailag még ugyan nem értük el ezt a szintet, de már belátható távolságba került. Főleg, ha mércének az Orbán Viktor által 2014-ben megfogalmazott ismérveket tekintjük, vagyis a 3,5 százalékos rátát (nagyjából 150 ezer munkanélküli). Igaz, a cél teljesülése a fokozódó munkaerőhiány miatt nehézségekbe ütközhet, azonban a tervezett kormányzati intézkedések segíthetnek megugrani az akadályokat.

Így pedig minden adott az újabb nagy tervek szövögetéséhez, melyekkel kapcsolatban a múlt heti kormányinfón Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter hintett el egy aprócska morzsát. Mint mondta:

"A teljes foglalkoztatottság 3,8 százalékos munkanélküliség mellett reálisnak tűnik. Azt tartja a közgazdaságtudomány, hogy 3 százalékos munkanélküliség gyakorlatilag teljes foglalkoztatásnak minősül, mi azt reméljük, hogy a 2,5 százalék is elérhető célkitűzés".

A teljes foglalkoztatottság, mint cél kipipálásához jelenleg szinte kétség sem fér, elsőre azonban megdöbbentőnek hathat a 2,5 százalékos ráta "bedobása" a köztudatba. Még akkor is, ha a kormány ezt már két hónappal ezelőtt távlati célként a konvergencia programban is rögzítette. A kormány várakozásai szerint ezt a rátát 2021-re el is fogjuk érni, sőt, 2022-re további minimális csökkenést prognosztizálnak.



Bár jelenleg még 3,9 százalékos a munkanélküliségi ráta, a statisztikák alapján is reális és teljesíthető célkitűzésnek tűnik a 2,5 százalék. Ha a potenciális munkaerőtartalékot, tehát az inaktívak egy kisebb csoportját az aktívak közé soroljuk, akkor még 61 276 fővel kellene csökkennie a munkanélküliek számának ahhoz, hogy elérjük a 2,5 százalékos munkanélküliségi rátát. Számszakilag ennek pedig semmi akadálya nincs, hiszen még van 178 ezer munkanélküli a piacon, akik mellett 110 ezer olyan inaktívat is nyilvántart a statisztika, akik akár rövid távon is a tartalékot képezhetik.



Ha minden jól alakul, és néhány év múlva 2,5 százalékos munkanélküliség lesz Magyarországon, akkor olyat hoz össze a kormány, amire világszerte is nagyon kevés példa van. Egészen pontosan a CIA Factbook alapján a 218 ország csupán 23 mondhatja el magáról, hogy ilyen - vagy ennél is kisebb - munkanélküliséggel rendelkezik. Magyarország jelenleg a 63. helyet foglalja el a rangsorban, a 2,5 százalékkal pedig rögtön a 23. helyre ugrana, amivel az összes európai országot is megelőznénk.



Előttünk már csak a következő országok állnának.