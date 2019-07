Hidegen hagyta a piacokat Johnson hatalomra kerülése

Ahogy arról beszámoltunk, viszonylag nagy többséggel választotta meg a brit Konzervatív Párt új vezetőjének és egyben az Egyesült Királyság új miniszterelnökének a párt 160 ezres tagsága. Johnson ugyanis kétszer annyi voksot kapott a párttagoktól, mint a vetélytársa.

Az új kormányfő legfontosabb feladata a brexit levezénylése lesz, ez azonban nem ígérkezik egyszerű feladatnak, amit jelez az is, hogy elődje Theresa May éppen ebbe bukott bele. A brit törvényhozás megosztott a kilépés kérdésében is, annak módjára pedig kis túlzással mindenkinek saját elképzelése lenne. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a közelmúltban egy olyan jogszabályt is elfogadtak, ami a megállapodás nélküli hard brexitet is a képviselők jóváhagyásához köti.

Pedig az előzetes megnyilvánulások alapján Johnson nem zárja ki ezt a lehetőséget sem, már csak azért sem, mert a Brexit szavazás előtt ő volt a kilépés pártiak egyik kampányarca.

Noha ezek a kérdések a következő hónapokban vélhetőleg folyamatosan napirenden lesznek, a papírforma eredmény nem rázta meg a piacokat. A font árfolyama gyakorlatilag változatlan a dollárral szemben. Hasonló a helyzet a londoni tőzsdével, a legfontosabb index az FTSE 100 szinte egyáltalán nem mozdult el.

Ugyanakkor az euró ellenében már "mutatott valamit" a font. A szavazás előtti mélypontról megindulva említésre méltó emelkedésbe kezdett, amely Johnson megválasztását követően is folytatódott.