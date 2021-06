Ingatlan, részvény, arany, vagy bitcoin?

A bitcoin ára jó ideje lefelé tart, megfordulhat-e ez? Az okok, amik miatt lefelé indult, egyrészt a kínai hatóságok fellépése, másrészt Elon Musk Tesla-vezér környezetvédelmi aggályokkal indokolt visszavonulása volt. Harmadszor a piac túlfűtöttsége, a veszélyes tőkeáttételes pozíciók tömeges, kényszerű lezárása.

Ezek közül a kínai álláspont nem biztos, hogy káros a kriptodeviza-piacnak – mondta Eidenpenz József, a Privátbankár.hu és az Mfor.hu főmunkatársa a TrendFM reggeli műsorában. A kínai bitcoin-bányászok ugyanis nagy mértékben használtak “piszkos”, szénből nyert elektromos áramot. Sok szakértő pedig egyébként sem nézte túl jó szemmel a kínai érdekeltségok nagy súlyát, egyben szavazatát a Bitcoin-rendszerben.

A Magyar Nemzeti Bank kamatemelésre készül, ez is gyorsította a napokban forint erősödését. Ha erősödik fizetőeszközünk, az az inflációs rátára is jó hatással lehet, ez is a lépés fő célja. Így elképzelhető, hogy megint a jó öreg MÁP Pluszt érdemes választani, nem pedig a forintos vagy eurós inflációkövető kötvényeket. Eddig korántsem volt ennyire egyértelmű a helyzet.

Van egy régi mondás, hogy infláció ellen három jó védelem van, a részvény, az ingatlan és az arany. De vajon minden árfolyamon, minden körülmények között igaz ez? Jelenleg mindhárom eléggé megdrágult, csúcsokon vagy annak közelében van. Az arany most lépte át újra az 1900 dolláros küszöböt, Magyarországon valósággal kapkodnak a lakóingatlanok után. A részvények is történelmi csúcsokat döntögetnek.

A teljes beszélgetés itt hallgatható meg:

