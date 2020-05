Itt nézheti vissza az operatív törzset

Az adás véget ért, de megtekinthető a kormány Facebook-oldalán. Szó van a nyári rendezvények megtartásának lehetőségéről, egyes utazási korlátozások lazításáról Ukrajna és Bulgária irányába. Beszélnek a vasúti közlekedés aktuális biztonsági szabályairól és a jegyeladásokról, valamint az Mfor.hu kérdésére a balatoni hajózásról is.

Ma is volt operatív törzs sajtótájékoztató. Az élő közvetítés véget ért, de visszanézhető a kormány Facebook-oldalán .

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!