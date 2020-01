Jövőre tőzsdére mehet Oszkó Péter új cége

Oszkó Péter: nem sikervállalkozóból, hanem sikerbefektetőből van igazán kevés

A jó tíz éve elindított EU Jeremie-programok jobban is hozzájárulhattak volna ahhoz, hogy a kockázatitőke-szektor befektetői szegmense is tartós fejlődésnek induljon, e tekintetben Magyarország még a közép- és kelet-európai régióban is a középmezőnyben tanyázik – nyilatkozta az Mfornak és a Privátbankárnak Oszkó Péter, a kockázatitőke-befektető, üzleti angyal OXO Group alapítója, egykori pénzügyminiszter.