Két kézzel nyúl a lakosság az állampapírok után

Nagyon rákaptak a magyarok az állampapírra, a Magyar Nemzeti Bank hétfőn közzétett adatai szerint decemberben 283 milliárd forinttal, éves szinten pedig 2268 milliárddal nőtt a kezükben lévő állampapír-állomány. Eközben a pénzügyi intézmények leépítették az állományukat, így összességében csak 1723 milliárd forinttal nőtt az állampapírok állománya. Nagyobb csökkenés volt egyébként decemberben, hiszen rövid lejáratú papírok kifutása miatt 395 milliárddal csökkent az állomány.

Ami a külföldi befektetőket illeti, decemberben ők is csökkentették a kitettségüket, 287 milliárd forinttal mérséklődött a portfóliójuk, ám éves szintén így is nőtt a náluk lévő állomány.

Az MNB adatai is megerősítették azt a korábban más fórumokon is visszaköszönő tényt, hogy a lakossági állampapír vásárlásnak óriási lendületet adott a tavaly nyáron (június elején) bevezetett új papír, a MÁP Plusz. Ennek is köszönhető, hogy a teljes állományt tekintve jelentősen nőtt a háztartások tulajdoni aránya. 2018 decemberben az összes állampapír 20,2 százaléka volt a háztartások birtokában, míg tavaly év végére 26,5 százalékosra nőtt a részesdésük.

Decemberben a rezidens kibocsátású befektetési jegyek piaci értékes állománya az MNB szerint 192 milliárd forinttal nőtt. A pénzpiaci alapok jegyei 77 milliárd forintot, az egyéb alapok értékpapírjai 7 471 milliárd forintot értek el az időszak végén. A tárgyhónapban az új kibocsátások értéke 65 milliárd forintot tett ki, a lejárat 71 milliárd forint volt. Az árváltozás 64 milliárd forinttal növelte, a devizaárfolyamok változása 20 milliárd forinttal csökkentette az állományt. A rezidens vállalatok tőzsdei részvényeinek piaci értéket figyelembe vevő állománya 441milliárd forinttal nőtt a hónap során. A hitelintézeti részvények 4 550 milliárd, a nem pénzügyi vállalati részvények 4 960 milliárd, az egyéb szektorok által kibocsátott részvények 50 milliárd forintot jelentettek. A vezető papírok árfolyama emelkedett, a részvénypiaci kapitalizáció 4,8 százalékkal került feljebb az előző hónaphoz képest. Az árváltozás 441 milliárd forinttal növelte az állományt.