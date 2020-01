Klímavédelemre is adna pénzt Orbán Viktornak az EIB

Az Európai Beruházási Bank (EIB) 152 millió eurós (mintegy 50 milliárd forintos) hitelt biztosít Magyarország számára oktatási - azon belül is kiemelten sportcélú - beruházásokra, fejlesztésekre - hangzott el a Pénzügyminisztériumban tartott mai aláírási ceremónián.

A hitel kedvezőbb kondíciókkal rendelkezik, mint a szokásos piaci hitelek, mind a futamidőt, mind a kamatot illetően, de erről továbbiakat nem árult el érdeklődésünkre a szaktárca, arra hivatkozva, hogy a tényleges kondíciók majd csak a hitel lehívásakor válnak ismertté.

A most megkötött hitelszerződéssel 8 iskola építését fogja finanszírozni a magyar állam, további 16 intézmény felújítására is költenek, valamint több mint 60 sportlétesítményt is felhúznak a fiatalok számára.

Az EIB-vel való együttműködés régre nyúlik vissza - idézte fel az eseményen Varga Mihály pénzügyminiszter. Oktatási célú kooperációra először 2016-ban került sor, 15 milliárd forint értékben. Ennek eredményes felhasználása miatt döntött úgy az EIB, hogy érdemes folytatni ezt a programot.

Lilyana Pavlova, az EIB alelnöke ezt megerősítve arról is beszélt az aláírást követően, hogy a jövőben a klímavédelmet szolgáló megállapodások iránt is nyitott lenne az intézmény, a zöld ügyekhez kínált hitellehetőségeket ajánlotta a magyar kormány figyelmébe.

Varga Mihály a magyar gazdaság kilátásairól is ejtett néhány szót. Szerinte annak szerkezete jó, amit bizonyít az elmúlt két évben elért, 5 százalék körüli növekedés is. Ami az idei évet illeti, konkrét növekedési számot nem említett, csak annyit, hogy a cél az uniós növekedési átlag meghaladása 2 százalékkal.

Óvatosságát vélhetően a bizonytalanabb gazdasági környezet. Az idei költségvetésről szóló törvényjavaslatban azt írták, hogy idén 4 százalék körül alakulhat a a gazdaság növekedése, ezt a célt szolgálja a gazdaságvédelmi akcióterv is. Utóbbiról a miniszter is említést tett a mai eseményen, jelezve, hogy azon már dolgoznak.