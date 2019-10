Már sikerrel tesztelik az elektromos utakat, melyek menet közben töltik fel a rajtuk suhanó e-kocsikat

Gőzerővel zajlik az elektromos- és önvezető járművek fejlesztése, tesztelése, a technológiai innováció azonban rendre megkapja a kijózanító pofonját: amíg nem tudják megoldani, hogy ugyanolyan könnyen és tartósan fel lehessen tölteni az e-kocsikat, mint ahogy fel lehet tankolni benzines, dízeles társaikat, addig biztosan nem fognak tudni globálisan elterjedni, hogy leváltsák a károsanyag-kibocsátó kollégákat.

A probléma egyik megoldása az elektromos utak kifejlesztése-elterjesztése lehet: ezek az utak az elképzelések szerint menet közben, kábelek használata nélkül töltenék fel a rajtuk suhanó járművek akkumulátorait. A New York Times cikke által bemutatott Electreon nevű izraeli startup is ezzel foglalkozik, más, ugyanezzel kísérletező cégekkel szemben úgy tűnik, sokkal sikeresebben.

Hazai pályán

Az Electreon Tel-Aviv egy bentlakásos iskolájának kampuszán teszteli technológiáját. Réztekercseket fektettek a járda alá egy 270 méteres szakaszon, melyek vezetékes kapcsolat nélkül sugározott energiával töltik fel a mellettük elhúzó Renault Zoe elektromos tesztautót. Mivel a világot végtelen utak hálózzák be, az Electreon először arra koncentrál, hogy a tömegközlekedés által használt útvonalakat - a buszok és iránytaxik útjait - réztekercselje be, hogy tisztábbá tegye Izrael levegőjét, és csökkentse az ország importolajtól való függését.

Az Electreon imázsfilmje

Az Electreon idővel aztán át akarja lépni Izrael határait, és világszerte teljesen elektromossá akarja tenni a városi, majd városközti közlekedést. Noam Ilan, a cég társalapítója szerint ebben a projektben megvan a potenciál ahhoz, hogy az elektromos forradalmat tömegesen honosíthatóvá tegye.

A startup egyszerre két próbaprojektet futtat. A hazai tesztekben Tel-Aviv önkormányzata és a helyi Dan nevű buszos magáncég a partnerük. Év végéig kb. másfél kilométernyi útszakaszt akarnak elektromosítani, majd további sikeres tesztek után már konkrét busz- és kamionútvonalakat, végül az e-utakat kiterjesztenék az önvezető autók közlekedésére is. Az izraeli közlekedési minisztérium 2 millió dollárral támogatja a projektet, a Dan pedig egy elektromos busszal és 3,3 millió dollárral segíti az Electreon kezdeményezését.

A svédországi projekt

Svédországban hasonló kísérleteket folytat a cég a balti-tengeri Gotland szigeten. A résztvevők azonosak: az Electreon technológiáját használva a Dan ide egy reptéri e-buszt biztosított, illetve bevetnek egy 12 millió dolláros e-kamiont is, utóbbira a pénz javát a svéd kormány biztosította. Svédország egyébként is nagy reményeket fűz a technológiához, több mint 1600 kilométernyi elektromos autópályát készülnek építeni 3 milliárd dollárból, ehhez a tervhez szolgáltatja a tesztüzemet az izraeli startup munkája.

Az Electreon a svéd lehetőséget olyan óriások orra elől happolta el, mint az Alstom és a Volvo, akik más technológiával oldották volna meg a feladatot, így az izraeli startup a munka mellett nagyon erős legitimációt is nyert. A vezeték nélküli töltést egyébként már tesztelgetik egy ideje, főképp Dél-Korában, más cégek megoldásaival, de eddig az jobbára csak parkoló járműveknél volt sikeres.

Földindulás előtt

Az elektromos tömegközlekedés és szállítmányozás egyelőre csak a különféle bemutató imázsfilmeken virágzik, a valóságban még sehol sem tudott igazán gyökeret verni, leszámítva Kínát, ahol állami támogatással építettek ki egy e-buszflottát.

Dan Becker, az alacsony emissziós járművekért kampányoló, washingtoni székhelyű Safe Climate Campaign szervezet igazgatója szerint, ha anyagilag fenntarthatónak bizonyulnak, ezek az okosutak óriási változásokat hoznak a közlekedésbe: felszabadítják a járműveket a "konnektorfüggőség" alól, kitárják az ajtót a legdrágább komponens, az okosabb akkumulátorok előtt, és lecsökkentik a járművek tömegét.

A Frost and Sullivan nemzetközi tanácsadócég szerint az Electreon 2025-ig több mint 150 helyen telepít majd elektromos utakat Izraelben és Európában. Egy tanulmányukban kiemelik: minden járműves közlekedés közel kétharmada a városokban történik, és az összes szénemisszó csaknem negyedéért a közlekedés a felelős, ha tehát az Electreon sikerre tudja vinni a rendszerét, az hatalmas segítség lesz a környezetvédelemnek.

Az Electreon szerint ráadásul semmi perc alatt képesek lesznek elektromosítani a közutakat. Álláspontjuk szerint egy másfél kilométeres útszakasz majdnem háromnegyedét egyetlen éjszaka alatt fel lehet szerelni a tekercsekkel, oly módon, hogy egy marógép felszedi az aszfaltot, nyomában pedig egy második masina lefekteti a kábeleket, és nyomban be is temeti azokat a friss aszfalttal. Az elektromos hálózatból a tekercsekbe az áramot az út mentén telepített frekvenciaváltók továbbítják. Ilan szerint a tekercsekkel ellátott utakat, ha egyáltalán szükséges, akkor is csak nagyon ritkán kellene feltúrni javítás céljából.

A kihívások

Az e-buszok elterjedése előtt az egyik nagy akadály az akkumulátorok problémája: 5 tonnásak, és legalább 250 ezer dollárba kerülnek. Az elektromos utakkal azonban nagyban csökkenne az áruk, és szélesebb körben tudnák használni őket. Mint hogy Tel-Avivnak több mint ezer városi busza van, és a probléma még nem megoldott, az állam egyelőre nincs teljesen meggyőzve az Electreonnal kapcsolatban. Az Israel Electric energiacég vezetője, Ofer Bloch szerint a startup technológiája még nem bizonyított 100 százalékosan, de "olyasvalamit csinálnak, ami egy nap majd működhet."

A Times a téma kapcsán kikérte a University of Texas energetikai szakértője, Michael Webber véleményét is, aki azt mondta, szép dolog ez az elektromos út, de a vívmányait beárnyékolhatja egy nagy forradalom az akkumulátorok világában. Az Electreon megoldásának ráadásul be kell bizonyítania, hogy gazdaságosabb és természetkímélőbb a földgázüzemű buszoknál vagy a mások mellett Seattleben és Berlinben már működő, a trolibuszra hajazóan felsővezetékes töltéssel működő elektromos buszoknál. Ilan szerint az ő rendszerük a CNG-buszoknál mindenképpen jobb, hiszen a földgáz fosszilis üzemanyag, mely használata károsanyag-kibocsátással jár, a felsővezetékek pedig olyan esztétikai problémát jelentenek a városképben, melyet "ma már senki sem szeretne látni."

"A jövőnk az önvezető iránybuszokban és kamionokban rejlik, apró akkumulátorkkal, vezetők nélkül, non-stop működéssel. A sofőrök el fognak tűnni"

- jósolgat Ilan.

(New York Times)