Még feljebb mehetnek a részvényárfolyamok

Pedig már most is csúcsra járnak. Optimizmusát a CIB Alapkezelő arra alapozza, hogy szerinte továbbra is lazák maradhatnak a monetáris politikák, az ezzel járó alacsony kamatok miatt a befektetők a reálhozammal kecsegtető eszközöket kereshetik, köztük is a részvényeket.