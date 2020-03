Mi van a Trump-csomagban?

Ez aztán a csomag Az amerikai történelemben az eddigi legnagyobb gazdasági csomagterv ténylegesen 2200 milliárd dollár értékű. Nancy Pelosi, demokrata párti házelnök jelezte, hogy a törvényhozók előkészítenek majd egy újabb gazdasági csomagtervet is. A törvényjavaslatot átküldték a Fehér Házba, ahol Donald Trump elnök az aláírásával törvényerőre emeli. A elnök már jelezte, hogy azonnal aláírja a csomagtervet.

A csomag 290 milliárd dolláros keretet biztosít, hogy több millió amerikainak maximálisan egyszeri 1200 dolláros csekket kézbesíthessenek. Az összegeket az évi jövedelem arányának megfelelően utalják, s akinek évi 99 ezer dollárnál magasabb a jövedelme, nem részesülhet a segítségből. A családok továbbá gyermekenként 500 dolláros szintén egyszeri támogatást is kapnak. Heti 600 dollárral megnövelik a munkanélküli segély összegét, s a járvány miatt elbocsátottak négy hónapon keresztül kapják a támogatást. Az általában hat hónapig járó munkanélküliségi segélyt a törvény életbe lépése után további 13 hétig folyósítják. Munkanélküli segélyért folyamodhatnak majd a magánvállalkozók, az alvállalkozók és a szerződéses dolgozók is, akik eddig nem voltak jogosultak munkanélküli segélyre. A munkanélküliek megsegítésére a csomagterv 260 milliárd dollárt biztosít. A tervezet 377 milliárd dollárt irányoz elő az 500 főnél kevesebb embert foglalkoztató kisvállalkozások hiteleire és pályázataira, 504 milliárd dollárt különít el a repülőgépgyártó cégek és a légitársaságok számára. Az egyes tagállamok és városok 150 milliárd dollár pluszpénzt kapnak a válság kezelésére, 100 milliárdot a kórházaknak és általában az egészségügyi szolgáltatóknak szánnak. Lélegeztetőgépek, orvosi maszkok és más gyógyászati segédeszközök beszerzésére 16 milliárdot, oltóanyag előállítására és gyógyszerekre további 11 milliárdot irányoz elő a csomagterv. A járványügyi és betegségmegelőzési országos központ (CDC) 4.3 milliárd dolláros segítségre számíthat, a szövetségi katasztrófa-elhárítási ügynökség (FEMA) 45 milliárd dollárt kap. Emellett több milliárd dollár értékű segítséget kap még az oktatási rendszer és a tömegközlekedés is. A csomagterv pénzügyi alapot hoz létre a jegybank szerepét ellátó szövetségi tartalékrendszerrel (Fed) közösen a bajba került nagyvállalatok, a tagállamok és az egyes városok számára. A jegybankkal közösen életre hívott program egyébként összesen 4500 milliárd dollár értékű lesz.