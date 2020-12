MKB Private Banking: pénzügyek, azon a bizonyos szinten felül

Hol van a privátbank helye egy adott bankon belül? Mit tapasztalnak ebből a privátbanki ügyfelek?

Pleschinger Gyula Márk (P. Gy. M.): Hadd világítsak rá egyből a lényegre: a privátbanki szolgáltatásokban egy-egy bank minden tudása, tapasztalata megjelenik, és mindez attól válik egyedivé, ahogyan azt önálló, komplex szolgáltatássá fejlesztjük. Természetesen ez így – költségeit tekintve – drágább lesz, mint például egy alapvető számlavezetés. A privátbank több mint egy exkluzív szerviz a kiváltságos, vagyonos ügyfélkör számára. A privátbank a pénzügyek kezelésének egyedi módja. Ezt tapasztalják, ezt érzik az ügyfelek.

A privátbankokat sokszor azonosítják az exkluzivitással, a kényelmi szolgáltatásokkal.

P.Gy.M.: Ennél sokkal többről van szó: a személyre szabottabb kiszolgálás, az egyedi körülmények biztosítása, csak a privátbank kötelező, beugró szintje. A privátbanki szolgáltatás az elérhető „legekről" szól, legyen szó bankszakmai tudásról, vagyonkezelői képességekről, a folyamatos fejlesztésekről, a pénzügyi szolgáltatás minőségéről és eredményességéről.

Van különbség privátbank és privátbank között?

P.Gy.M.: Természetesen. Az alapvető különbségeket az adja, hogy milyen banki tapasztalat, tudás, képesség van mögötte. És vannak szolgáltatásbéli különbségek is, ilyen például az, hogy az MKB díjmentesen biztosítja kártyaportfólióját a Private Banking ügyfeleinek. Az MKB jellemzője, hogy folyamatosan dolgozunk újabb és újabb vagyontervezési és befektetési szolgáltatásokon, mi több, 2021-ben tervezzük elindítani egyedi portfóliókezelési szolgáltatásunkat. A visszajelzések megerősítik, hogy a családi vagyontervezés területén az egyik legfelkészültebb privátbank vagyunk, és sikeresen alkalmazzuk a generációkon átívelő pénzügyi tanácsadást.

Maradjunk a családi vagyontervezésnél. Mi jelent ez pontosan?

P.Gy.M.: A családi vagyontervezés speciális terület, amely Magyarországon egyre nagyobb teret hódít. Ez a szolgáltatás feltételezi a családtagok és a private banking együttműködését, együtt gondolkodását. Az MKB Private Banking már rendelkezik azzal az infrastruktúrával, amely képes az itt szükséges komplex számlavezetési megoldásokat biztosítani.

Létezik privátbanki szempontból kedvenc ügyféltípus?

P.Gy.M.: Minden privátbanki ügyfél kedvenc. A hosszú távú bankkapcsolatot, bizalmi partnert kereső, nagyobb megtakarítással bíró ügyfelek a legnyitottabbak a lehetőségekre. Még mindig újszerű, de már egyre gyakrabban megjelenő kategóriát jelentenek azok a családok, ahol a generációk együtt gondolkodnak a pénzügyeikről. A családi vagyontervezés lényegét abban látjuk – azzal tudunk a leghatékonyabban hozzájárulni annak sikeréhez – ha abban segítünk, hogy a családok a felhalmozott pénzügyi vagyont egyetértésben, közösen legyenek képesek kezelni.

Hogyan működik a privátbank lélektana?

P.Gy.M.: Privátbankárainkkal, befektetési tanácsadóinkkal kapcsolatban nem munkaköri elvárásunk a jövőbelátás képessége. Minimum feladatuk viszont a korszerű, prudens kockázatkezelésre vonatkozó tudományos eredmények folyamatos, magasszintű alkalmazása, hiszen mindig az ügyfelek kockázatvállalással kapcsolatos attitűdjét alapul vevő működési modelleket építünk.

Dolgozunk egy új rendszer bevezetésén, amely tovább gyorsítja majd a befektetési tanácsadási folyamatot, lehetőséget ad az eddigieknél is szofisztikáltabb portfóliók kialakítására, és ezzel párhuzamosan az ügyfelek még szorosabban követhetik majd befektetéseik alakulását. Valamennyi törekvésünk az ügyfeleink komfort- és biztonságérzetének növelését szolgálja.

Létezik egy új befektetési terület: ez a társadalom- és környezettudatosságra építő befektetések kategóriája…

P.Gy.M.: Igen, az általunk kínált termékek egyre nagyobb részben építenek az Environment Social Governance – rövidítve ESG – megközelítésre; ez a környezet-, társadalomtudatos és prudens vállalatirányítási kritériumoknak megfelelő befektetések angol gyűjtőneve. Az ilyen típusú befektetések növekvő szerepét mutatja, hogy a befektetési tanácsadók a két hasonló hozamlehetőséggel rendelkező termék közül az ESG-profillal rendelkezőt a korábbiaknál sikeresebben tudják bemutatni és elfogadtatni azért, mert a mögöttes narratíva érthető és morálisan támogatható az ügyfél számára. Ezen befektetések sajátossága az is, hogy abban az esetben, ha a termék a piaci környezetben - esetleg átmenetileg - nem teljesít jól, az ügyfelek akkor sem érzelmi, hanem inkább racionális módon döntenek a termék megtartásáról; természetesen, ha ez szerintünk szakmailag egyébként is indokolt. Véleményem szerint az ESG termékeken keresztül a privátbank is és az ügyfelek is képesek a társadalmi felelősség jegyében cselekedni. Ami az ügyfelek számára értékmérő lehet az az, hogy egyre több független elemzés igazolja az ESG termékek teljesítményét. Az MKB Private Banking a Társadalmi Hasznosságú Befektetők Egyesületének aktív együttműködő partnere.

Sajnos nem kerülhető meg a kérdés: hogyan hatott a koronavírus-világjárvány az ügyfelek igényeire, elvárásaira?

P.Gy.M.: Az emberi oldal mindennél előrébb való. Mindannyian a családunkért, a szeretteinkért aggódunk. Első hallásra minden bizonnyal meglepő lesz, amit most mondok: tavasszal a legnagyobb piaci turbulencia közepette, jelentősen nőtt az ügyfelek kockázatvállalási kedve. Az MKB Private Banking klasszikusan konzervatív portfóliókat tart, tehát ez a növekvő kockázatvállalás még bőven belefért abba a sávba, amit az ügyfeleink számára biztonságosnak tartunk.

Mit gondol, hogyan hat hosszabb távon a járvány a privátbankokra?

P.Gy.M.: Egy ilyen kollektív trauma után arra számítok, hogy a pénzügyi tudatosság, a családi vagyontervezés az eddigieknél is fontosabb lesz az emberek számára.

A közelmúltban jelentős szakmai elismeréseket kapott az MKB Private Banking.

P.Gy.M.: Bár azt tartom, hogy a legnagyobb elismerés ügyfeleink számának folyamatos emelkedése, az ilyen díjaknak is jelentős súlya van. Kiérdemeltük a legnagyobb, egy ügyfélre eső kezelt vagyon díját, ez a privátbank iránt megnyilvánuló bizalom nagyon fontos jele.

„Az Év Üzletágfejlesztője Díj”-jal az innovációs képességünket ismerték el.

Fiatal munkatársunk kapta „Az Év Junior Privát Bankára Díj”-at, ami azt mutatja, hogy erős műhely vagyunk, ígéretes fiatalokkal és – a sikeres múlt és jelen után – általuk lesz eredményes a jövőnk is.

