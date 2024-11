Nem kell sok ahhoz, hogy 410 forint legyen egy euró

A forint csütörtök esti jegyzésén gyengüléssel fejezte be október hónapot: 2,7 százalékot adott le az euróval, 5,3 százalékot a dollárral és 2,9 százalékot a svájci frankkal szemben – emlékeztet az MTI.

Idén még nem volt ennyire gyenge a magyar fizetőeszköz az euróhoz és a svájci frankhoz képest, mint most.

