Óriásit ugrott Amerikában a Richter

A Richter Gedeon Nyrt. remek teljesítményt nyújtott az első félévben, a társaság konszolidált árbevétele 15 százalékkal nőtt. A cég minden régióban növelni tudta az értékesítését, a legjobban az Egyesült Államokban sikerült. A nyeresége is látványosan nőtt.

Az elemzői várakozásokat meghaladóan nőtt a Richter Gedeon Nyrt. árbevétele és nyeresége idén a második negyedévben, a gyógyszeripari vállalat konszolidáltan 32,2 milliárd forint adózott nyereséget ért el, ami 79,4 százalékkal nagyobb az előző év azonos időszakához képest, árbevétele pedig 14,5 százalékos emelkedéssel 137,3 milliárd forint lett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján hétfőn közölt gyorsjelentés szerint.

A világjárvány hatásáról a jelentésben kiemelik: a vállalat továbbra is tőkeerős, cash-flowja pozitív és szigorú vevői hitelpolitikája továbbra is hozzájárul ahhoz, hogy stressztűrő képességét a globális gazdasági kihívások időszakában is fenntartsa. Sem a beszámolási időszakban, sem a beszámoló kiadásáig eltelt időben a fizetési hajlandóságban semmilyen romló tendenciát nem észleltek.

A jelentés idézi Orbán Gábor vezérigazgatót, aki elmondta: jó eredményekről tudnak számot adni 2020 eddig eltelt időszakában annak ellenére, hogy a világjárvány miatt az orvos-beteg találkozók száma jelentősen lecsökkent. További kihívást jelentett az orvoslátogatók tevékenységének korlátozása, ahogy a közvetlen promóciós tevékenységek szigorítása is - tette hozzá.

A vezérigazgató történelmi sikernek nevezte, hogy kelet-közép-európai székhelyű gyógyszeripari vállalat által felfedezett gyógyszermolekula piacvezető termékké vált az Egyesült Államok piacán: a Vraylar (cariprazine) árbevétele a második negyedévben átlépte az 1 milliárd dolláros határt, ez mérföldkő bevételt eredményezett a Richternek. Vertikálisan integrált üzleti modelljük valamint a bizalomra és együttműködésre épülő vállalati kultúrájuk tette lehetővé, hogy vevőik igényeit a második negyedévben is időben és teljes körűen ki tudták elégíteni - mutatott rá. Továbbra is kiemelten kezelik kollégáik egészségének és jólétének megőrzését, és azt, hogy a világszerte magas minőségben és elérhető áron kínált készítményeiket a betegek számára elérhetővé tegyék.

A világjárvány által közvetlenül érintett üzleti tevékenységeik többsége lassanként visszatért a régi kerékvágásba - jelezte, hozzátéve: a márciusban szinte valamennyi piacukon felfüggesztett promóciós tevékenységüket a kiemelt piacaikon részben vagy egyáltalán nem sikerült még újraindítani. Ez utóbbi elsősorban Oroszországot érinti, ahol teljesen betiltották mind a személyes, mind az online orvoslátogatást.

A Richter idén az első hat hónapban 278,7 milliárd forint konszolidált árbevételt ért el, 15,4 százalékkal magasabbat a 2019. január-júniusinál. Adózott nyeresége csaknem 55 százalékkal 61,3 milliárd forintra nőtt. A gyógyszergyártás árbevétele az első félévben 18,3 százalékkal nőtt, közel 230 milliárd forintra. A nagy-, és kiskereskedelmi szegmens árbevétele 6,2 százalékkal 54,6 milliárd forintra emelkedett az első hat hónapban. A nőgyógyászati készítmények árbevétele 10,2 százalékkal 76,3 milliárd forintra emelkedett az előző év azonos időszakához képest.

Az Orbán Gábor vezérigazgató által kiemelt amerikai siker az értékesítési adatokban is visszaköszönt, hiszen a Richter az Egyesült Államokban 64 százalékkal tudták növelni a gyógyszergyártás árbevételét. Az ott realizált 53 milliárd forint értékű bevétel immár az ilyen típusú tevékenységből származó pénz 23 százalékát teszi ki. Országra bontva, így a gyógyszergyártó legfontosabb piaca lett az Egyesült Államok.